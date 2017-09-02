Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Оренбург" в меньшинстве обыграл "Крылья Советов"

"Оренбург" обыграл "Крылья Советов" в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги.

ФНЛ

11 тур

"Оренбург" - "Крылья Советов" 3:2

Голы: Мияйлович, 4, Кулик, 39 (пен.), Малых, 49, Корниленко, 58, Парняков, 85

"Оренбург": Руденко, Ойеволе, Малых, Андреев, Кулик (Георгиев, 62), Чиркин (Бреев, 75), Ефремов, Воробьёв (Удалый, 29), Попов, Парняков, Делькин (Мамтов, 46)

"Крылья Советов": Конюхов, Гоцук, Зотов (Немчанинов, 63 (Голышев, 86)), Ятченко, Таранов, Клёнкин (Ткачук, 54), Зинков (Чочиев, 55), Мияйлович, Алиев, Корниленко, Самодин

Предупреждения: Андреев, 17, 26, Гоцук, 56, Таранов, 64

Удаления: Андреев, 26
Теги: Оренбург Крылья Советов
Сегодня, 18:09
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 18:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Матч огонь! Смотрел...
Регистрация: 8.08.2016
№1 Написал: ADonskoi (Сегодня, 18:18) #
  • -1
  •  (5)

С возвращением, Оренбург!
Регистрация: 17.07.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.