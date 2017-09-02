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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Оренбург" в меньшинстве обыграл "Крылья Советов"
"Оренбург" обыграл "Крылья Советов" в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги.
ФНЛ
11 тур
"Оренбург" - "Крылья Советов" 3:2
Голы: Мияйлович, 4, Кулик, 39 (пен.), Малых, 49, Корниленко, 58, Парняков, 85
"Оренбург": Руденко, Ойеволе, Малых, Андреев, Кулик (Георгиев, 62), Чиркин (Бреев, 75), Ефремов, Воробьёв (Удалый, 29), Попов, Парняков, Делькин (Мамтов, 46)
"Крылья Советов": Конюхов, Гоцук, Зотов (Немчанинов, 63 (Голышев, 86)), Ятченко, Таранов, Клёнкин (Ткачук, 54), Зинков (Чочиев, 55), Мияйлович, Алиев, Корниленко, Самодин
Предупреждения: Андреев, 17, 26, Гоцук, 56, Таранов, 64
Удаления: Андреев, 26
ФНЛ
11 тур
"Оренбург" - "Крылья Советов" 3:2
Голы: Мияйлович, 4, Кулик, 39 (пен.), Малых, 49, Корниленко, 58, Парняков, 85
"Оренбург": Руденко, Ойеволе, Малых, Андреев, Кулик (Георгиев, 62), Чиркин (Бреев, 75), Ефремов, Воробьёв (Удалый, 29), Попов, Парняков, Делькин (Мамтов, 46)
"Крылья Советов": Конюхов, Гоцук, Зотов (Немчанинов, 63 (Голышев, 86)), Ятченко, Таранов, Клёнкин (Ткачук, 54), Зинков (Чочиев, 55), Мияйлович, Алиев, Корниленко, Самодин
Предупреждения: Андреев, 17, 26, Гоцук, 56, Таранов, 64
Удаления: Андреев, 26
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