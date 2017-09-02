Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:26
Евгений Коноплянка: в сборной Украины дерби "Шахтер" - "Динамо": играют в Counter-Strike пять на пять (1)
Евгений Коноплянка: в сборной Украины дерби "Шахтер" - "Динамо": играют в Counter-Strike пять на пять (1)
"Барселона" в скором времени подпишет новый контракт с Месси
Исполнительный директор "Барселоны" Альберт Солер рассказал, когда каталонский клуб продлит контракт с форвардом команды Лионелем Месси.
"Когда продлим контракт с Месси? Скоро", - приводит слова Солера пресс-служба клуба.
Ожидается, что соглашение будет рассчитано до 2021 года.
"Когда продлим контракт с Месси? Скоро", - приводит слова Солера пресс-служба клуба.
Ожидается, что соглашение будет рассчитано до 2021 года.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.