Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Барселона" в скором времени подпишет новый контракт с Месси

Исполнительный директор "Барселоны" Альберт Солер рассказал, когда каталонский клуб продлит контракт с форвардом команды Лионелем Месси.

"Когда продлим контракт с Месси? Скоро", - приводит слова Солера пресс-служба клуба.

Ожидается, что соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 18:36
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.