"Барселона" в скором времени подпишет новый контракт с Месси

Исполнительный директор "Барселоны" Альберт Солер рассказал, когда каталонский клуб продлит контракт с форвардом команды Лионелем Месси."Когда продлим контракт с Месси? Скоро", - приводит слова Солера пресс-служба клуба.Ожидается, что соглашение будет рассчитано до 2021 года.