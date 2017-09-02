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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Арсен Венгер: Лемар решил остаться в "Монако"
Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что клуб пытался купить у "Монако" полузащитника Тома Лемара.
"Лемар решил остаться в "Монако". Я знаю, что мы живем в эпоху прозрачности на каждом уровне, но из уважения не слишком много говорим о ходе переговоров. Мы должны уважать то, что происходит на переговорах, и решения игроков", - цитирует Венгера SFR.
"Лемар решил остаться в "Монако". Я знаю, что мы живем в эпоху прозрачности на каждом уровне, но из уважения не слишком много говорим о ходе переговоров. Мы должны уважать то, что происходит на переговорах, и решения игроков", - цитирует Венгера SFR.
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