Арсен Венгер: Лемар решил остаться в "Монако"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер сообщил, что клуб пытался купить у "Монако" полузащитника Тома Лемара."Лемар решил остаться в "Монако". Я знаю, что мы живем в эпоху прозрачности на каждом уровне, но из уважения не слишком много говорим о ходе переговоров. Мы должны уважать то, что происходит на переговорах, и решения игроков", - цитирует Венгера SFR.