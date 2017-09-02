Легенды "МЮ" и "Барселоны" сыграли вничью

Благотворительный матч между легендами "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" завершился вничью со счетом 2:2. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.В составе английской команды отличились Руд ван Нистелрой и Дэнни Уэббер. У каталонцев забили Луис Гарсия и Гаиска Мендьета.