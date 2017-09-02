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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алекс Окслейд-Чемберлен: "Ливерпуль" сейчас в хорошей форме, ведь неделю назад мы обыграли "Арсенал" 4:0
Алекс Окслейд-Чемберлен: "Ливерпуль" сейчас в хорошей форме, ведь неделю назад мы обыграли "Арсенал" 4:0
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Директор академии "Краснодара": зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барселоны" или "Спартака"? (9)
Директор академии "Краснодара": зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барселоны" или "Спартака"? (9)
Легенды "МЮ" и "Барселоны" сыграли вничью
Благотворительный матч между легендами "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" завершился вничью со счетом 2:2. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.
В составе английской команды отличились Руд ван Нистелрой и Дэнни Уэббер. У каталонцев забили Луис Гарсия и Гаиска Мендьета.
В составе английской команды отличились Руд ван Нистелрой и Дэнни Уэббер. У каталонцев забили Луис Гарсия и Гаиска Мендьета.
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