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Легенды "МЮ" и "Барселоны" сыграли вничью

Благотворительный матч между легендами "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны" завершился вничью со счетом 2:2. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

В составе английской команды отличились Руд ван Нистелрой и Дэнни Уэббер. У каталонцев забили Луис Гарсия и Гаиска Мендьета.
Теги: Манчестер Юнайтед Барселона
Сегодня, 19:34
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(1)
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 20:47) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: truLALA
я наверное что-то пропустил... а когда Мендьета играл за барсиков????

Был в аренде годик...
Регистрация: 21.03.2011
№2 Написал: truLALA Milano (Сегодня, 20:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Милан»
я наверное что-то пропустил... а когда Мендьета играл за барсиков????
Регистрация: 9.06.2017
№1 Написал: олег зуев (Сегодня, 20:34) #
  • -3
  •  (3)

Извинитe что нe в тeму, нeдавно жeнa пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://veshok.ml/236896
Регистрация: 2.09.2017
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