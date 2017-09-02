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Защитник "Реала Сосьедад" может не сыграть с "Зенитом" из-за травмы

Защитник "Реала Сосьедад" Рауль Навас в матче с "Вильярреалом" (3:0) получил травму, сообщает официальный сайт испанского клуба.

29-летний футболист из-за повреждения не смог продолжить встречу и был заменён на 82-й минуте. После медицинского обследования у Наваса выявили перелом двух позвонков. Не исключено, что Навас проопустит матч с "Зенитом" в Лиге Европы (28 сентября).
Теги: Реал Сосьедад
Сегодня, 19:48
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№1 Написал: олег зуев (Сегодня, 20:53) #
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Регистрация: 2.09.2017
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