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Алессандро Флоренци: я еще не готов на 100 процентов, иначе я был бы Суперменом

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци рассказал о своем состоянии.

Напомним, зимой футболист перенес операцию после разрыва крестообразной связки колена.

"Я доволен своим возвращением, я отдыхал слишком уж долго! Мы работаем каждый день с тренером по физподготовке. Очевидно, что я еще не готов на 100 процентов, иначе я был бы Суперменом. Я могу помочь команде, только тренер решает, как и когда это произойдёт. С каждым днём ??я чувствую себя всё лучше", - приводит слова Флоренци Sky Italia.
Теги: Рома
Сегодня, 20:29
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№1 Написал: олег зуев (Сегодня, 20:33) #
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Извинитe что нe в тeму, нeдавно жeнa пoдaрила тaблетки чтo кaрдинальнo улучшили наш ceкc. Я не знaл чтo тaкoе бывает,нo ceкс тeперь длитьcя пo 2 чaсa вмeстo 10 минут, cтoяк cтaл камeнный, oргазмы длятся дoльшe и ярчe и дaжe пeниc увeличился нeмнoго. Жeнa тепeрь довольнaя ходит и я чувствую сeбя caмцoм. А вычиталa о них oнa здecь --- http://veshok.ml/236896
Регистрация: 2.09.2017
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