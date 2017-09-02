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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алессандро Флоренци: я еще не готов на 100 процентов, иначе я был бы Суперменом
Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци рассказал о своем состоянии.
Напомним, зимой футболист перенес операцию после разрыва крестообразной связки колена.
"Я доволен своим возвращением, я отдыхал слишком уж долго! Мы работаем каждый день с тренером по физподготовке. Очевидно, что я еще не готов на 100 процентов, иначе я был бы Суперменом. Я могу помочь команде, только тренер решает, как и когда это произойдёт. С каждым днём ??я чувствую себя всё лучше", - приводит слова Флоренци Sky Italia.
Напомним, зимой футболист перенес операцию после разрыва крестообразной связки колена.
"Я доволен своим возвращением, я отдыхал слишком уж долго! Мы работаем каждый день с тренером по физподготовке. Очевидно, что я еще не готов на 100 процентов, иначе я был бы Суперменом. Я могу помочь команде, только тренер решает, как и когда это произойдёт. С каждым днём ??я чувствую себя всё лучше", - приводит слова Флоренци Sky Italia.
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