Алессандро Флоренци: я еще не готов на 100 процентов, иначе я был бы Суперменом

Полузащитник "Ромы" Алессандро Флоренци рассказал о своем состоянии.Напомним, зимой футболист перенес операцию после разрыва крестообразной связки колена."Я доволен своим возвращением, я отдыхал слишком уж долго! Мы работаем каждый день с тренером по физподготовке. Очевидно, что я еще не готов на 100 процентов, иначе я был бы Суперменом. Я могу помочь команде, только тренер решает, как и когда это произойдёт. С каждым днём ??я чувствую себя всё лучше", - приводит слова Флоренци Sky Italia.