Матч Хорватия - Косово перенесен на другой день из-за дождя

Игра отборочного турнира чемпионата мира-2018 Хорватия – Косово была прервана на 27-й минуте из-за сильного дождя. Поле загребского стадиона "Максимир" быстро оказалось непригодным для футбола, поэтому главный арбитр встречи Стефан Юханнессон вместе с делегатом матча решил остановить игру и перенести ее на другой день.Точная дата возобновления встречи станет известна позже.