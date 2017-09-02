Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:29
Алекс Окслейд-Чемберлен: "Ливерпуль" сейчас в хорошей форме, ведь неделю назад мы обыграли "Арсенал" 4:0 (2)
Алекс Окслейд-Чемберлен: "Ливерпуль" сейчас в хорошей форме, ведь неделю назад мы обыграли "Арсенал" 4:0 (2)
21:23
Директор академии "Краснодара": зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барсы" или "Спартака"? (29)
Директор академии "Краснодара": зачем нам воспитывать игроков для "Реала", "Барсы" или "Спартака"? (29)
Матч Хорватия - Косово перенесен на другой день из-за дождя
Игра отборочного турнира чемпионата мира-2018 Хорватия – Косово была прервана на 27-й минуте из-за сильного дождя. Поле загребского стадиона "Максимир" быстро оказалось непригодным для футбола, поэтому главный арбитр встречи Стефан Юханнессон вместе с делегатом матча решил остановить игру и перенести ее на другой день.
Точная дата возобновления встречи станет известна позже.
"Спорт-Экспресс"
Точная дата возобновления встречи станет известна позже.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.