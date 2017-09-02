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Джанлуиджи Буффон проводит 170-й матч за сборную Италии

Матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании стал 170-м в майке национальной команды Италии для вратаря Джанлуиджи Буффона.

Голкипер "Ювентуса" дебютировал в сборной в 1997 году.
Теги: Буффон Сборная Италии Сборная Испании
Сегодня, 22:45
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