Источник: Лионель Месси не будет продлевать контракт с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси покинет клуб, утверждает Onda Cero.Сообщается, что форвард намерен в следующем сезоне по истечении срока контракта бесплатно покинуть команду, так как недоволен руководством "Барселоны".В начале июля "Барселона" сообщила, что договорилась о продлении контракта с Месси до лета 2021 года.