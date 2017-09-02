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Источник: Лионель Месси не будет продлевать контракт с "Барселоной"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси покинет клуб, утверждает Onda Cero.

Сообщается, что форвард намерен в следующем сезоне по истечении срока контракта бесплатно покинуть команду, так как недоволен руководством "Барселоны".

В начале июля "Барселона" сообщила, что договорилась о продлении контракта с Месси до лета 2021 года.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 23:17
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№1 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 23:36) #
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online

закончилась эпоха...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008
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