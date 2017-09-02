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Жозе Моуринью сыграл в воротах в благотворительном матче

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью стал вратарём в благотворительном матче.

Португальский специалист сыграл в воротах в поединке между звёздами футбола и звёздами шоу-бизнеса, который проходил в Лондоне.

Теги: Моуринью
Сегодня, 23:23
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