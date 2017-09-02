Джакомо Бонавентура вернулся в строй

Полузащитник "Милана" Джакомо Бонавентура вернулся в общую группу после небольшого повреждения, сообщает официальный сайт итальянского клуба.Врачи ожидали, что Бонавентура из-за травмы пропустит 2-3 недели, но восстановление прошло с опережением графика и на сегодняшней тренировке россонери полузащитник занимался наравне с остальными футболистами.