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Сборная Турции уступила Украине в первом матче под руководством Луческу

Сборная Украины выиграла у команды Турции в матче квалификации ЧМ-2018.

Чемпионат мира-2018

Группа I

Украина - Турция 2:0

Голы: Ярмоленко, 18, 42

Украина: Пятов, Хачериди, Кривцов, Матвиенко, Бутко, Степаненко, Коноплянка (Зинченко, 90), Ротань (Малиновский, 79), Коваленко, Ярмоленко, Кравец (Беседин, 70)

Турция: Бабаджан, Азиз (Сёюнджю, 73), Озбайраклы, Кейбаши, Топал, Джигерджи, Туфан (Озьякуп, 60), Ундер, Белёзоглу, Чалханоглу (Туран, 68), Тосун

Предупреждения: Беседин, 71, Озьякуп, 86
Теги: Сборная Украины Сборная Турции
Вчера, 23:41
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(2)
№3 Написал: truLALA Milano (Сегодня, 00:03) #
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online
Болеет за:
«Милан»
ждем прессухи, там будет ныть-ныть-ныть laughing
но по сути 1 гол офф-сайд, 2 гол у конопли мячик покинул пределы поля. Но суть Луческу ныть-ныть-ныть)
Регистрация: 9.06.2017
№2 Написал: Магомед83 Москвабад (Вчера, 23:58) #
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  •  (3)
online

еее)) почему луческу моется, но всё-равно воняет?


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в этой вселенной бесконечны только две вещи: вкус чефира и тупость долбоёбов на форуме
Регистрация: 15.08.2017
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:58) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
У Луческу первый блин комом, или подыграл бывшим подопечным?
Регистрация: 20.03.2014
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