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Николай Писарев: видеоповторы в ФНЛ введут, когда я уже буду с бородой

Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев прокомментировал поражение своей команды в матче против "Тамбова" (1:2).

"Думаю, игра понравилась зрителям. Здесь, в Тамбове, хорошая футбольная атмосфера. А по судейству… Сейчас мы посмотрели второй гол, забитый в наши ворота. Там было положение "вне игры", но нам от этого не легче… Это футбол, ошибаются и на уровне премьер-лиге. Думаю, видеоповторы в ФНЛ введут, когда я уже буду с бородой, если доживу", - цитирует Писарева "Спорт-Экспресс".
Теги: Писарев Олимпиец Тамбов
Сегодня, 00:10
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