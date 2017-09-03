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Стивен Джеррард: Окслейд-Чемберлен усилит "Ливерпуль"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард прокомментировал подписание полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена из "Арсенала".

"Алекс является отличным игроком, поэтому за него заплатили большие деньги. Уверен, что он усилит "Ливерпуль". Он является быстрым и интересным игроком. Все главные события его карьеры еще впереди. Он не был счастлив в "Арсенале", поэтому может отдать всего себя "Ливерпулю", - цитирует Джеррарда London Evening Standard.
Теги: Джеррард Ливерпуль
Сегодня, 00:23
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