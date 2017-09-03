Диего Коста не хочет возвращаться в расположение "Челси"

Нападающий Диего Коста, который был заявлен на сезон, не намерен возвращаться в расположение команды, сообщает The Telegraph.Коста уже был оштрафован на 300 тысяч фунтов за отказ вернуться.Напомним, что у Косты случился конфликт с главным тренером "Челси" Антонио Конте.