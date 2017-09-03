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Диего Коста не хочет возвращаться в расположение "Челси"

Нападающий Диего Коста, который был заявлен на сезон, не намерен возвращаться в расположение команды, сообщает The Telegraph.

Коста уже был оштрафован на 300 тысяч фунтов за отказ вернуться.

Напомним, что у Косты случился конфликт с главным тренером "Челси" Антонио Конте.
Теги: Коста Челси
Сегодня, 01:22
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