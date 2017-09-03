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Обнаженная девушка выбежала на поле перед матчем Украина - Турция

Обнаженная активистка организации FEMEN перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 между Украиной и Турцией (2:0) выбежала на поле. У девушки на груди была надпись "Erdogan Killer".

Обнаженная девушка выбежала на поле перед матчем Украина - Турция
Теги: Сборная Турции Сборная Украины
Сегодня, 09:09
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 10:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
чего хохлы хорошо научились ...так это трясти гениталиями....
Регистрация: 26.04.2017
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