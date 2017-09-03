Рияд Марез рассчитывает сменить клуб зимой

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез в зимнее трансферное окно намерен покинуть клуб, сообщает Daily Mail.26-летний алжирец хотел покинуть "Лестер" еще прошедшим летом, но клубы не согласились платить за него 50 миллионов фунтов.Теперь хавбек планирует сменить новый клуб зимой.