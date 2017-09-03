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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Рияд Марез рассчитывает сменить клуб зимой
Полузащитник "Лестера" Рияд Марез в зимнее трансферное окно намерен покинуть клуб, сообщает Daily Mail.
26-летний алжирец хотел покинуть "Лестер" еще прошедшим летом, но клубы не согласились платить за него 50 миллионов фунтов.
Теперь хавбек планирует сменить новый клуб зимой.
26-летний алжирец хотел покинуть "Лестер" еще прошедшим летом, но клубы не согласились платить за него 50 миллионов фунтов.
Теперь хавбек планирует сменить новый клуб зимой.
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