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Более 36 тысяч болельщиков посетили открытую тренировку сборной Бразилии

Сборная Бразилии провела открытую тренировку в городе Манаус, население которого составляет около 1,793 млн человек. Тренировочное занятие национальной команды посетило 36 125 человек, сообщает GloboEsporte.

Отмечается, что уровень охраны на стадионе был сопоставим с мерами безопасности при проведении официального матча.
Теги: Сборная Бразилии
Сегодня, 14:07
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