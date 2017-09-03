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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Джакомо Бонавентура вернулся в строй
Джакомо Бонавентура вернулся в строй
Более 36 тысяч болельщиков посетили открытую тренировку сборной Бразилии
Сборная Бразилии провела открытую тренировку в городе Манаус, население которого составляет около 1,793 млн человек. Тренировочное занятие национальной команды посетило 36 125 человек, сообщает GloboEsporte.
Отмечается, что уровень охраны на стадионе был сопоставим с мерами безопасности при проведении официального матча.
Отмечается, что уровень охраны на стадионе был сопоставим с мерами безопасности при проведении официального матча.
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