Более 36 тысяч болельщиков посетили открытую тренировку сборной Бразилии

Сборная Бразилии провела открытую тренировку в городе Манаус, население которого составляет около 1,793 млн человек. Тренировочное занятие национальной команды посетило 36 125 человек, сообщает GloboEsporte.Отмечается, что уровень охраны на стадионе был сопоставим с мерами безопасности при проведении официального матча.