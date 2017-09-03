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Максим Беляев назвал спасенную им собаку Квинси

Защитник тульского "Арсенала" назвал бездомную собаку, которую он приютил в августе, Квинси, сообщил в твиттере пресс-атташе тульского клуба Евгения Овсянникова

В начале августа футболист увидел в центре Тулы дворняжку. Когда-то у нее был хозяин, о чем свидетельствовал ошейник.

Первым делом ее накормили и искупали, уже в Москве, где живут Беляев и его супруга Кристина, собаку отвезли в салон – еще раз помыли и сделали стрижку.
Теги: Беляев
Сегодня, 16:19
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№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 18:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Человек хорошее дело сделал, а вы херню всякую пишите, господа питерцы!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vermis_64
Черная наверно?

Да, окрас наверняка заявленный тобой. Дополнительные характеристики - вывернутые наружу губы, бессмысленный взгляд идиота (наверное, скопированный у Глушакова) , макет ромба в обеих руках и неоправданная агрессия в игре (после которой все игроки -агрессоры, например, Промес Зелуиш, Глушаков и т.д. долго лечатся.
Регистрация: 29.11.2014
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33) #
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Болеет за:
«Зенит»
Черная наверно?
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 16:22) #
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Болеет за:
«Бавария»
"Так свезло мне, так свезло - просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моём происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке."(с)


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Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010
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