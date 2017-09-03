Максим Беляев назвал спасенную им собаку Квинси

Защитник тульского "Арсенала" назвал бездомную собаку, которую он приютил в августе, Квинси, сообщил в твиттере пресс-атташе тульского клуба Евгения ОвсянниковаВ начале августа футболист увидел в центре Тулы дворняжку. Когда-то у нее был хозяин, о чем свидетельствовал ошейник.Первым делом ее накормили и искупали, уже в Москве, где живут Беляев и его супруга Кристина, собаку отвезли в салон – еще раз помыли и сделали стрижку.