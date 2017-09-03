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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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17:09
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
17:02
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
11:20
Георгий Тигиев: даже не допускаем мысли, что "Спартак" может стать последним в группе Лиги чемпионов (4)
Георгий Тигиев: даже не допускаем мысли, что "Спартак" может стать последним в группе Лиги чемпионов (4)
В кассах закончились билеты на контрольный матч "Динамо" - Россия
На контрольный матч между московским "Динамо" и сборной России закончились билеты в кассах, сообщается в твиттере национальной команды.
Напомним, что вход на матч, который состоится сегодня на "Арене Химки", было решено сделать бесплатным.
Напомним, что вход на матч, который состоится сегодня на "Арене Химки", было решено сделать бесплатным.
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