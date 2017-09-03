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В кассах закончились билеты на контрольный матч "Динамо" - Россия

На контрольный матч между московским "Динамо" и сборной России закончились билеты в кассах, сообщается в твиттере национальной команды.

Напомним, что вход на матч, который состоится сегодня на "Арене Химки", было решено сделать бесплатным.
Теги: Динамо Сборная России
Сегодня, 16:40
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