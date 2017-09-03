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"Динамо" назвало состав на матч со сборной России

Московское "Динамо" определилось со стартовым составом на контрольный матч со сборной России.

"Динамо": Нарубин, Морозов, Рыков, Хольмен, Терехов, Соу, Тиам, Темников, Катрич, Луценко, Вандерсон.

Запасные: Шунин, Цаллагов, Козлов, Калугин, Зотов, Сапета, Соснин, Кузьмин, Погребняк.
Теги: Динамо Сборная России
Сегодня, 16:55
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