Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:09
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
17:02
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
11:20
Георгий Тигиев: даже не допускаем мысли, что "Спартак" может стать последним в группе Лиги чемпионов (4)
Георгий Тигиев: даже не допускаем мысли, что "Спартак" может стать последним в группе Лиги чемпионов (4)
Дмитрий Тарасов будет капитаном сборной России в матче с "Динамо"
Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч с московским "Динамо".
Россия: Лунёв, Фернандес, Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш, Кузяев, Тарасов (к), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Заболотный.
Запасные: Селихов, Синицын, Набиуллин, Чернов, Панченко, Могилевец, Митришев, Швец, Стоцкий, Игнатьев, Караваев.
Россия: Лунёв, Фернандес, Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш, Кузяев, Тарасов (к), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Заболотный.
Запасные: Селихов, Синицын, Набиуллин, Чернов, Панченко, Могилевец, Митришев, Швец, Стоцкий, Игнатьев, Караваев.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.