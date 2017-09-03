Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дмитрий Тарасов будет капитаном сборной России в матче с "Динамо"

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч с московским "Динамо".

Россия: Лунёв, Фернандес, Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш, Кузяев, Тарасов (к), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Заболотный.

Запасные: Селихов, Синицын, Набиуллин, Чернов, Панченко, Могилевец, Митришев, Швец, Стоцкий, Игнатьев, Караваев.
Теги: Тарасов Сборная России Динамо
Сегодня, 16:56
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:50) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: acuk
если нужно соблюсти формальность

точно так


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 17:31) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну объективно говоря если брать стартовый состав, то самая подходящая кандидатура, если нужно соблюсти формальность
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: vikkor Tambov (Сегодня, 17:27) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да уж...


--------------------
За Спартак с 1961 года
Регистрация: 6.04.2010
№2 Написал: Батька (Сегодня, 17:12) #
  • +1
  •  (3)

Пепец состав ...ФНЛ плачет ))
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 17:03) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Терек»
Человек, не знающий, что такое Кубок Конфедераций - капитан сборной. Такое возможно только в российском футболе joy joy
Регистрация: 7.05.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.