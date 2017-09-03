Дмитрий Тарасов будет капитаном сборной России в матче с "Динамо"

Стал известен стартовый состав сборной России на контрольный матч с московским "Динамо".Лунёв, Фернандес, Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш, Кузяев, Тарасов (к), Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Заболотный.Запасные: Селихов, Синицын, Набиуллин, Чернов, Панченко, Могилевец, Митришев, Швец, Стоцкий, Игнатьев, Караваев.