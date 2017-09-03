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В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото)

Корреспондент Rusfootball.info, работающий на матче сборной России против московского "Динамо" сообщает что в кассах стадиона образовалась серьёзная очередь из болельщиков, которую он оценивает как примерно 300 человек, желающих приобрести билет на игру.




Теги: Сборная России Динамо Фото
Сегодня, 17:02
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№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:49) #
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Цитата: GPS
300 человек)))

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№3 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 17:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
мне показалось или в очереди Самедов стоит?
Регистрация: 27.08.2008
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:21) #
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Болеет за:
«Зенит»
Извращенцы!
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: GPS (Сегодня, 17:15) #
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Это смех... 300 человек)))
И 3000 в сумме не наберут. Уверен.
Регистрация: 18.02.2011
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