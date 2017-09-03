В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото)

Корреспондент Rusfootball.info, работающий на матче сборной России против московского "Динамо" сообщает что в кассах стадиона образовалась серьёзная очередь из болельщиков, которую он оценивает как примерно 300 человек, желающих приобрести билет на игру.