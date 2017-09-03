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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Роберт Левандовски: для нас важен матч с Казахстаном - нужно взять три очка
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал предстоящий матч с командой Казахстана в отборочном турнире чемпионата мира-2018.
"После матча с Данией мы поговорили и сделали выводы. Мы видели те ошибки, которые сделали — мы играли хаотично, это просто несчастный случай. Теперь для нас важен матч с Казахстаном — нужно взять три очка. Нам повезло, что был шанс на ошибку, но теперь нужно реабилитироваться. С первой минуты мы должны показать, что играем дома и являемся лучшей командой. Мы должны победить, и я даже не хочу рассматривать других вариантов. Все зависит от нас. Мы не должны позволить казахстанцам сделать ничего", — цитирует Левандовски Sportowefakty.
"После матча с Данией мы поговорили и сделали выводы. Мы видели те ошибки, которые сделали — мы играли хаотично, это просто несчастный случай. Теперь для нас важен матч с Казахстаном — нужно взять три очка. Нам повезло, что был шанс на ошибку, но теперь нужно реабилитироваться. С первой минуты мы должны показать, что играем дома и являемся лучшей командой. Мы должны победить, и я даже не хочу рассматривать других вариантов. Все зависит от нас. Мы не должны позволить казахстанцам сделать ничего", — цитирует Левандовски Sportowefakty.
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