Роберт Левандовски: для нас важен матч с Казахстаном - нужно взять три очка

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал предстоящий матч с командой Казахстана в отборочном турнире чемпионата мира-2018."После матча с Данией мы поговорили и сделали выводы. Мы видели те ошибки, которые сделали — мы играли хаотично, это просто несчастный случай. Теперь для нас важен матч с Казахстаном — нужно взять три очка. Нам повезло, что был шанс на ошибку, но теперь нужно реабилитироваться. С первой минуты мы должны показать, что играем дома и являемся лучшей командой. Мы должны победить, и я даже не хочу рассматривать других вариантов. Все зависит от нас. Мы не должны позволить казахстанцам сделать ничего", — цитирует Левандовски Sportowefakty.