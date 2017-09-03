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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Самый странный матч сборной России (5)
Самый странный матч сборной России (5)
17:09
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
17:02
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
Сборная России со счетом 3:0 разгромила "Динамо"
В товарищеском матче сборная России одержала крупную победу над "Динамо".
Товарищеский матч
"Динамо" - Россия 0:3
Гол: Антон Миранчук, 24, Заболотный, 40, Фернандес, 58
"Динамо": Нарубин (Шунин, 46), Морозов (Козлов, 46), Рыков, Хольмен, Терехов (Кульмин, 80), Соу (Сапета, 46), Тиам (Цаллагов, 63), Темников (Зотов, 64), Катрич (Соснин, 46), Луценко (Калугин, 80), Вандерсон (Погребняк, 46)
Россия: Лунёв, Фернандес (Чернов, 72), Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш (Игнатьев, 72), Кузяев, Алексей Миранчук (Митришев, 69), Антон Миранчук (Швец, 80), Тарасов (Могилевец, 63), Заболотный (Панченко, 56)
Товарищеский матч
"Динамо" - Россия 0:3
Гол: Антон Миранчук, 24, Заболотный, 40, Фернандес, 58
"Динамо": Нарубин (Шунин, 46), Морозов (Козлов, 46), Рыков, Хольмен, Терехов (Кульмин, 80), Соу (Сапета, 46), Тиам (Цаллагов, 63), Темников (Зотов, 64), Катрич (Соснин, 46), Луценко (Калугин, 80), Вандерсон (Погребняк, 46)
Россия: Лунёв, Фернандес (Чернов, 72), Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш (Игнатьев, 72), Кузяев, Алексей Миранчук (Митришев, 69), Антон Миранчук (Швец, 80), Тарасов (Могилевец, 63), Заболотный (Панченко, 56)
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