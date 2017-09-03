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Сборная России со счетом 3:0 разгромила "Динамо"

В товарищеском матче сборная России одержала крупную победу над "Динамо".

Товарищеский матч

"Динамо" - Россия 0:3

Гол: Антон Миранчук, 24, Заболотный, 40, Фернандес, 58

"Динамо": Нарубин (Шунин, 46), Морозов (Козлов, 46), Рыков, Хольмен, Терехов (Кульмин, 80), Соу (Сапета, 46), Тиам (Цаллагов, 63), Темников (Зотов, 64), Катрич (Соснин, 46), Луценко (Калугин, 80), Вандерсон (Погребняк, 46)

Россия: Лунёв, Фернандес (Чернов, 72), Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш (Игнатьев, 72), Кузяев, Алексей Миранчук (Митришев, 69), Антон Миранчук (Швец, 80), Тарасов (Могилевец, 63), Заболотный (Панченко, 56)
Теги: Сборная России Динамо
Сегодня, 19:24
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27
(3)
№27 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: styh
Кисло как то.

Да нормально, посмотрели на ближайший резерв, посмотрели истинно русский фу бол, без всяких легов. А то все уже устали от иностранных морд. Посмотришь на Спартак, на этих промесов, зелуиший, бокетти, тошнит уже.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№26 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Sandr_71
будь это не так, народ жил бы сейчас нормально а не в говне.

Если ты живешь в говне, уберись, клоун. А не жди пока приедет правительство и уберет какашки с твоего двора...

ты что. это же *** аристократ. ему по происхождению не положено белы рученьки марать о вынос мусора и уборку дома


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№25 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:41) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sandr_71
будь это не так, народ жил бы сейчас нормально а не в говне.

Если ты живешь в говне, уберись, клоун. А не жди пока приедет правительство и уберет какашки с твоего двора...
Регистрация: 19.03.2010
№24 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 20:38) #
  • -2
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online

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Sandr_71
значит в нашем правительстве одни фашисты.

Будь это так, ты бы уже в петле качался, а не толерантные "ценности" пропагандировал.

будь это не так, народ жил бы сейчас нормально а не в говне.
Регистрация: 2.03.2017
№23 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 20:38) #
  • -2
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Болеет за:
«Ювентус»
Лучше бы против немытых из Газпрома сыграли,там всяко состав по сильнее,на аргентинцах лучше бы проверились,Топорин натолкал бы Ху*неву пару банок)вот это спарринг я понимаю,а так это не серьёзно
Регистрация: 1.06.2017
№22 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:17) #
  • -3
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Зачем Динамо эта игра! Лишний раз показали что они мертвые или что бы Погребняк засветился! Опозорились на всю страну!
Регистрация: 11.04.2016
№21 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 20:14) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Плановый короткий сбор сборной в таком составе сто раз объясняли ,в это время когда идут групповые матчи чемпионата мира трудно найти соперника для товарняка, поэтому на сборе были игроки ,которые если что ,смогут или не смогут заменить тех футболистов,которые будут основными на ЧМ..окончанием сбора матчем с "Динамо" гораздо лучше ,чем двух сторонка..Такой состав сборной естественно первый и последный раз,цельной игры этой команды конечно не кто не ожидал,а,так сборная играла в обычный в Рос.футбол превосходя соперника.Очень полезная игра не говоря о сборе для тренеров..а,мне футболисты сборной понравились,из этого состава думаю Лунев и братья Миранчук ,Кузяев,Фернандес, будут в сборной...и,еще минимум 2 игрока этого состава будут под прицелом тренеров сборной..и еще нельзя не отметить,что проблемная позиция сборной левый край защиты уже давно,еще с тех пор,когда Хиддинк Жиркова поставил на эту позицию,который так и не стал классным защитником и малость потерялся,как игрок середины..про других промолчу на этой позиции и вот после долгой паузы выбор есть Щенников,Набиуллин,Рауш,Черно
в,Тигиев.Ну и Кудряшов с "Рубина",который мне не очень нравится,но дело конечно во мне blush
.
Регистрация: 17.03.2008
№20 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:12) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sandr_71
значит в нашем правительстве одни фашисты.

Будь это так, ты бы уже в петле качался, а не толерантные "ценности" пропагандировал.
Регистрация: 19.03.2010
№19 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 20:11) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Хитрый Лис
Цитата: Sandr_71
обычно так пишут второсортные люди, которые в жизни ничего не добились.

Обычно людей делят на сорта либеральные человеконенавистники

значит в нашем правительстве одни фашисты.
Регистрация: 2.03.2017
№18 Написал: lanc77 Ульяновск (Сегодня, 20:11) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
[quote=Skyline]второсортные макаки бегают за сборную России. позор.[/
Ренатка а ты однако расист. Хотя тебе же пох. что за народное достояние бегают пол Аргентины
Регистрация: 30.07.2013
№17 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:11) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 13iv74
А то что Миллер фактически хозяин Зенита не мешает тебе болеть за Зенит?

Нет, не мешает.
Регистрация: 19.03.2010
№16 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 20:10) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: Хитрый Лис
сборной России, за которую я болею, никогда не играют бразильцы и не капитанят немцы

А то что Миллер фактически хозяин Зенита не мешает тебе болеть за Зенит?
Регистрация: 22.11.2014
№15 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:09) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sandr_71
обычно так пишут второсортные люди, которые в жизни ничего не добились.

Обычно людей делят на сорта либеральные человеконенавистники
Регистрация: 19.03.2010
№14 Написал: fd65 (Сегодня, 20:08) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
второсортные макаки бегают за сборную России. позор.

А первосортные макаки бегают за Зенит.....
Регистрация: 3.12.2016
№13 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 20:08) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Кисло как то.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008
№12 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 20:05) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Thor
Надо Рауша зимой покупать , все лучше Комбарова будет .


Рауш навешивал и простреливал нечасто, но как-то вполне убедительно...
Регистрация: 10.05.2015
№11 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 20:04) #
  • +4
  •  (8)
online

Цитата: Skyline
второсортные макаки бегают за сборную России. позор.

обычно так пишут второсортные люди, которые в жизни ничего не добились.
Регистрация: 2.03.2017
№10 Написал: ilovefootball (Сегодня, 19:55) #
  • -1
  •  (3)

Бенефис Черчесова, видно последний!
Регистрация: 18.03.2013
№9 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 19:44) #
  • -13
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
второсортные макаки бегают за сборную России. позор.


--------------------
у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№8 Написал: interested (Сегодня, 19:39) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Сборную мы увидели, а команду нет. Сборная шабашников "бей-беги". Прицельным ударом по воротам не обладает ни один сборник. disappointed_relieved
Регистрация: 18.10.2013
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:36) #
  • -9
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Amjag Amjgja
Не стас а ты нацист

А ты гей. Видишь как я толерантен, даже пидором не назвал.
Регистрация: 19.03.2010
№6 Написал: Thor (Сегодня, 19:35) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Надо Рауша зимой покупать , все лучше Комбарова будет .


--------------------
Спартаковские болельщики ... Это такой народ, что к ним надо прислушиваться. Иначе они и убить могут" К.И.Бесков
Регистрация: 19.11.2009
№5 Написал: Amjag Amjgja (Сегодня, 19:33) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
В сборной России, за которую я болею, никогда не играют бразильцы и не капитанят немцы. Может, Стасику еще и усы укоротить, под фюрера?
Искренне желаю этому не пойми чему поражений. Минусуйте, толерантные тряпки.

Не стас а ты нацист


--------------------
Спасибо Гинеру, за то что поднял команду..и принёс столько трофеев
Регистрация: 30.08.2017
№4 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:33) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Очень достойный соперник Динамо, на уровне сборной Франции,поэтому 3-0 это здорово.
Регистрация: 20.03.2014
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 19:31) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Сборная в первом тайме очень понравилась, во первых состав с листа, во вторых команда играла..Во втором тайме , произошли замены, игра несколько изменилась, а в целом резерв есть..Рауш понравился, Нойштедтер все таки лишний..Нет играл он хорошо, но так, как позволял противник..
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 19:27) #
  • -8
  •  (22)
online
Болеет за:
«Зенит»
В сборной России, за которую я болею, никогда не играют бразильцы и не капитанят немцы. Может, Стасику еще и усы укоротить, под фюрера?
Искренне желаю этому не пойми чему поражений. Минусуйте, толерантные тряпки.
Регистрация: 19.03.2010
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 19:26) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Рауш хорош. Жалко Караваев не играл.
Регистрация: 12.02.2014
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