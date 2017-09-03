"Атлетико" призвал Диего Косту вернуться в расположение "Челси"

Руководство "Атлетико" сообщило Диего Косте, чтобы тот вернулся в расположение "Челси", информирует Daily Mail.Мадридцы надеются, что уже в ближайшее время 28-летний нападающий приступит к тренировкам вместе со своими одноклубниками, так как продолжение забастовки футболистом может стать препятствием на пути его возможного возвращения зимой в стан "матрасников".Напомним, ранее Коста поссорился с главным тренером Антонио Конте.