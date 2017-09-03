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"Атлетико" призвал Диего Косту вернуться в расположение "Челси"

Руководство "Атлетико" сообщило Диего Косте, чтобы тот вернулся в расположение "Челси", информирует Daily Mail.

Мадридцы надеются, что уже в ближайшее время 28-летний нападающий приступит к тренировкам вместе со своими одноклубниками, так как продолжение забастовки футболистом может стать препятствием на пути его возможного возвращения зимой в стан "матрасников".

Напомним, ранее Коста поссорился с главным тренером Антонио Конте.
Теги: Симеоне Атлетико Челси
Сегодня, 19:46
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