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На товарищеском матче между сборной России и "Динамо" присутствовало 16 тысяч зрителей

Матч сборной России и "Динамо" посетили 15980 человек, сообщает официальный твиттер АУ "Арена Химки".

Национальная команда победила со счетом 3:0.
Теги: Сборная России Динамо
Сегодня, 20:07
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№2 Написал: Fix ШахтыГрад (Сегодня, 20:11) #
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На контрольный матч между московским "Динамо" и сборной России закончились билеты в кассах, сообщается в твиттере национальной команды.

Напомним, что вход на матч, который состоится сегодня на "Арене Химки", было решено сделать бесплатным.


на стадике 16000 помещается?


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008
№1 Написал: Campos Москва (Сегодня, 20:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хороший результат, даже с бесплатным проходом, учитывая статус матча.
Регистрация: 26.12.2008
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