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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Самый странный матч сборной России (5)
Самый странный матч сборной России (5)
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Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
Владимир Федотов: "Оренбург" показал себя сплочённой командой, которая способна решать большие задачи
17:02
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
На товарищеском матче между сборной России и "Динамо" присутствовало 16 тысяч зрителей
Матч сборной России и "Динамо" посетили 15980 человек, сообщает официальный твиттер АУ "Арена Химки".
Национальная команда победила со счетом 3:0.
Национальная команда победила со счетом 3:0.
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