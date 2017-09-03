Антон Миранчук: будем ли с Алексеем ждать вызова в сборную? Дай бог (видео)

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Антон Миранчук после победы над "Динамо" (3:0) отметил, что бело-голубые – сильный соперник, против которого приятно играть.– Очень приятно на самом деле. В первом же матче забил гол, что может быть лучше. Считаю, что в первом тайме смотрелись, инициатива была на нашей стороне.- Понятно, что первый раз друг друга видели, играли вместе, но неплохо смотрелись, инициативой владели, создавали моменты.– Хорошо, что замечают это, значит, так и есть. Мы играем друг с другом в "Локомотиве", наверное, поэтому есть какая-то связь, взаимопонимание.– "Динамо" – хорошая команда, приятно играть с такой командой. В таких играх повышаются навыки и квалификация.- Согласен. Вышли на поле, осмотрелись, и очень приятно было. Спасибо зрителям.Будем ли с Алексеем ждать вызова в сборную? Дай бог.