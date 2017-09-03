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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
В кассах стадиона "Химки" на матч Сборной России и "Динамо" собралась очередь порядка 300 человек (фото) (4)
Антон Миранчук: будем ли с Алексеем ждать вызова в сборную? Дай бог (видео)
Полузащитник "Локомотива" и сборной России Антон Миранчук после победы над "Динамо" (3:0) отметил, что бело-голубые – сильный соперник, против которого приятно играть.
– Очень приятно на самом деле. В первом же матче забил гол, что может быть лучше. Считаю, что в первом тайме смотрелись, инициатива была на нашей стороне.
- Как вам игралось в таком новом коллективе?
- Понятно, что первый раз друг друга видели, играли вместе, но неплохо смотрелись, инициативой владели, создавали моменты.
– Показалось, что ваша связка с братом и Тарасовым переиграла центр поля "Динамо".
– Хорошо, что замечают это, значит, так и есть. Мы играем друг с другом в "Локомотиве", наверное, поэтому есть какая-то связь, взаимопонимание.
– Уровень "Динамо" был такой, как и ожидалось? Сборная Анголы была бы сильнее "Динамо"?
– "Динамо" – хорошая команда, приятно играть с такой командой. В таких играх повышаются навыки и квалификация.
- Были большие опасения, что игра не соберет зрителей, но бесплатный вход сделал свое дело. Приятно было?
- Согласен. Вышли на поле, осмотрелись, и очень приятно было. Спасибо зрителям.
Будем ли с Алексеем ждать вызова в сборную? Дай бог.
Rusfootball.info
– Очень приятно на самом деле. В первом же матче забил гол, что может быть лучше. Считаю, что в первом тайме смотрелись, инициатива была на нашей стороне.
- Как вам игралось в таком новом коллективе?
- Понятно, что первый раз друг друга видели, играли вместе, но неплохо смотрелись, инициативой владели, создавали моменты.
– Показалось, что ваша связка с братом и Тарасовым переиграла центр поля "Динамо".
– Хорошо, что замечают это, значит, так и есть. Мы играем друг с другом в "Локомотиве", наверное, поэтому есть какая-то связь, взаимопонимание.
– Уровень "Динамо" был такой, как и ожидалось? Сборная Анголы была бы сильнее "Динамо"?
– "Динамо" – хорошая команда, приятно играть с такой командой. В таких играх повышаются навыки и квалификация.
- Были большие опасения, что игра не соберет зрителей, но бесплатный вход сделал свое дело. Приятно было?
- Согласен. Вышли на поле, осмотрелись, и очень приятно было. Спасибо зрителям.
Будем ли с Алексеем ждать вызова в сборную? Дай бог.
Rusfootball.info
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