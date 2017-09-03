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Антон Миранчук: будем ли с Алексеем ждать вызова в сборную? Дай бог (видео)

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Антон Миранчук после победы над "Динамо" (3:0) отметил, что бело-голубые – сильный соперник, против которого приятно играть.



– Очень приятно на самом деле. В первом же матче забил гол, что может быть лучше. Считаю, что в первом тайме смотрелись, инициатива была на нашей стороне.

- Как вам игралось в таком новом коллективе?

- Понятно, что первый раз друг друга видели, играли вместе, но неплохо смотрелись, инициативой владели, создавали моменты.

– Показалось, что ваша связка с братом и Тарасовым переиграла центр поля "Динамо".

– Хорошо, что замечают это, значит, так и есть. Мы играем друг с другом в "Локомотиве", наверное, поэтому есть какая-то связь, взаимопонимание.

– Уровень "Динамо" был такой, как и ожидалось? Сборная Анголы была бы сильнее "Динамо"?

– "Динамо" – хорошая команда, приятно играть с такой командой. В таких играх повышаются навыки и квалификация.

- Были большие опасения, что игра не соберет зрителей, но бесплатный вход сделал свое дело. Приятно было?

- Согласен. Вышли на поле, осмотрелись, и очень приятно было. Спасибо зрителям.

Будем ли с Алексеем ждать вызова в сборную? Дай бог.

Rusfootball.info
Теги: Миранчук Ан. Сборная России Динамо Rвидео
Сегодня, 21:34
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