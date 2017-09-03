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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Кирьяков: антураж матча был невысокого уровня
Бывший игрок "Динамо" Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом портала Rusfootball.info прокомментировал товарищескую встречу сборной России против московского "Динамо" (3:0).
Об игре:
- Типичный контрольный матч, в котором новые игроки сборной России хотели себя проявить и воспользоваться шансом, который они получили. Что касается московского "Динамо", в связи со сложившейся ситуацией, им пришлось поэкспериментировать с составом. Дали возможность сыграть Нарубину, который долгое время не принимал участия в играх, и ещё было пару позиций, где дали основным игрокам передохнуть. На этом фоне сборная, конечно, смотрелась предпочтительней, и класс игроков сказался в тех моментах, в которых были забиты мячи и в тех эпизодах, когда игроки сборной проводили быстрые и позиционные атаки, где имели возможность для взятия ворот.
- Многие в восторге от Константина Рауша. Как вам его игра?
- Я бы не стал лестно оценивать действия Константина Рауша. В моём понимании, когда команда переходит в атаку, игроки на данной позиции должны более активно принимать участие и больше подключаться к атакам. В первой части первого тайма этих действий было мало со стороны Рауша. Был, конечно, эпизод, когда он отдал голевой пас на Николая Заболотного, но таких подключений должно быть намного больше. В целом, дебют считаю неплохим, но повторюсь, на такой позиции надо играть активнее.
- Кого из дебютантов сборной вы бы ещё отметили?
- Опять же, сейчас я бы не стал давать каких-то положительных или отрицательных оценок, потому что антураж матча был невысокого уровня. Сборной России противостояла команда, которая борется за выживание, тем более с не самым сильным составом. Конечно, можно отметить Николая Заболотного, который забил мяч, братьев Миранчуков. Кузяев поначалу действовал не самым лучшим образом, но потом втянулся и показал нам то, что мы привыкли от него видеть. В любом случае, это заметки сразу же после матча и не более того. Я считаю, что другие оценки можно будет давать после матчей с другими национальными командами.
- Была ли вообще необходимость в такого рода матче? Огромное число болельщиков выражало мнение, что матч против сборной Анголы, от которой российская сторона отказалась, был бы куда более продуктивным.
- В любом случае, то время, которое ребята провели вместе, пойдет им на пользу. Надо, чтобы они почувствовали всю атмосферу, чтобы они почувствовали, действительно, что такое носить форму сборной России не только на футбольном поле, но и за его пределами. Поэтому я считаю, что здесь больше плюсов, чем минусов.
Об игре:
- Типичный контрольный матч, в котором новые игроки сборной России хотели себя проявить и воспользоваться шансом, который они получили. Что касается московского "Динамо", в связи со сложившейся ситуацией, им пришлось поэкспериментировать с составом. Дали возможность сыграть Нарубину, который долгое время не принимал участия в играх, и ещё было пару позиций, где дали основным игрокам передохнуть. На этом фоне сборная, конечно, смотрелась предпочтительней, и класс игроков сказался в тех моментах, в которых были забиты мячи и в тех эпизодах, когда игроки сборной проводили быстрые и позиционные атаки, где имели возможность для взятия ворот.
- Многие в восторге от Константина Рауша. Как вам его игра?
- Я бы не стал лестно оценивать действия Константина Рауша. В моём понимании, когда команда переходит в атаку, игроки на данной позиции должны более активно принимать участие и больше подключаться к атакам. В первой части первого тайма этих действий было мало со стороны Рауша. Был, конечно, эпизод, когда он отдал голевой пас на Николая Заболотного, но таких подключений должно быть намного больше. В целом, дебют считаю неплохим, но повторюсь, на такой позиции надо играть активнее.
- Кого из дебютантов сборной вы бы ещё отметили?
- Опять же, сейчас я бы не стал давать каких-то положительных или отрицательных оценок, потому что антураж матча был невысокого уровня. Сборной России противостояла команда, которая борется за выживание, тем более с не самым сильным составом. Конечно, можно отметить Николая Заболотного, который забил мяч, братьев Миранчуков. Кузяев поначалу действовал не самым лучшим образом, но потом втянулся и показал нам то, что мы привыкли от него видеть. В любом случае, это заметки сразу же после матча и не более того. Я считаю, что другие оценки можно будет давать после матчей с другими национальными командами.
- Была ли вообще необходимость в такого рода матче? Огромное число болельщиков выражало мнение, что матч против сборной Анголы, от которой российская сторона отказалась, был бы куда более продуктивным.
- В любом случае, то время, которое ребята провели вместе, пойдет им на пользу. Надо, чтобы они почувствовали всю атмосферу, чтобы они почувствовали, действительно, что такое носить форму сборной России не только на футбольном поле, но и за его пределами. Поэтому я считаю, что здесь больше плюсов, чем минусов.
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