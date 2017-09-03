Владимир Пильгуй: у сборной сейчас нет основы, поэтому было важно просмотреть всех игроков

Бывший вратарь сборной СССР и "Динамо" Владимир Пильгуй в интервьюпрокомментировал товарищескую встречу сборной России против московского "Динамо" (3:0).- Что касается сборной России, то первый тайм выдался более содержательным. Хорошо комбинировали, создавали голевые моменты. Во втором тайме выглядели немного сумбурно, но это естественно, ведь ребята только собрались. Им надо наладить взаимопонимание, сыграться. А в целом, показали игру неплохого качества. Если говорить об игре московского "Динамо", то тут, конечно, стоит сказать, что динамовцы не самым лучшим образом выглядели на поле. Всё-таки уровень игры москвичей был гораздо ниже игроков сборной России. Кроме того, главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев выпустил не основной состав. На фоне этого игроки сборной России смотрелись в разы лучше и заслуженно одержали победу.- Сейчас, я бы не давал каких-то авансов, все-таки это не тот уровень, где проверяется мастерство и прочее. Все ребята сыграли достаточно неплохо, но повторюсь, говорить, что сейчас кто-то супер-звезда, еще рано. Я считаю, что надо проверять на командах более высокого класса, чем московское "Динамо".- Я считаю, что этот матч полезен, потому что ребята только-только собрались, им нужно втягиваться, и в ритм сборной, и в требования, которые предъявляют игрокам. Я думаю, что "Динамо" – оптимальный вариант. А что касается матча со сборной Анголой, наверное, правильно, что отказались. Намечается же товарищеский матч со сборной Аргентины, вот тут посмотрим, на что способны наши ребята. Здесь будет настоящая проверка.Станислав Черчесов правильно делает, что набрал перспективных ребят для просмотра. Тут дело не в игре, а как они проявляют себя в тренировках, в быту, какие у них взаимоотношения. Этот сбор, в первую очередь, был важен не с точки зрения игры, а был важен для просмотра кандидатов сборной.- Неизвестно ещё, что у нас основа, а что резервисты. Сейчас как раз проверяются все возможности игроков, именно за год до мирового первенства. Я думаю, что у нас сейчас нет основы, поэтому было важно просмотреть всех игроков, которые могут сыграть за нашу сборную.