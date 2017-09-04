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Росс Баркли зимой станет футболистом "Тоттенхэма"

Полузащитник "Эвертона" Росс Баркли зимой перейдет в "Тоттенхэм", информирует The Sun.

Сообщается, что хавбек сборной Англии ради "шпор" летом отказался переходить в "Челси".

Ранее сообщалось, что Баркли уже прошел медицинский осмотр для "синих", но после передумал и отказался от трансфера.
Теги: Эвертон Тоттенхэм Трансферы
Сегодня, 01:47
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