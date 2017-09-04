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Арсен Венгер: когда клубом владеет целая страна, нет ничего невозможного

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер высказал свое возмущение значимости финансового фэйр-плей в европейском футболе.

"Я поддерживал финансовый фэйр-плей , когда он только внедрялся, но сейчас его нужно отменить. Нет никакого смысла в правиле, которое не используется. Когда клубом владеет целая страна, нет ничего невозможного", – цитирует Венгера City A.M.

Напомним, что этим летом "ПСЖ" купил у "Барселоны" нападающего Неймара за 222 миллиона евро.
Теги: Венгер Арсенал ПСЖ
Сегодня, 03:04
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