Лука Модрич: ФИФА показала, что им плевать на футболистов

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:59
Владимир Пильгуй: у сборной сейчас нет основы, поэтому было важно просмотреть всех игроков
Владимир Пильгуй: у сборной сейчас нет основы, поэтому было важно просмотреть всех игроков
Вчера 23:40
Венгрия проиграла Португалии и пропустит ЧМ-2018
Венгрия проиграла Португалии и пропустит ЧМ-2018
Вчера 23:37
Сборная Бельгии вышла на чемпионат мира-2018
Сборная Бельгии вышла на чемпионат мира-2018
Вчера 23:36
Люксембург сенсационно отстоял ничью в матче с Францией (9)
Люксембург сенсационно отстоял ничью в матче с Францией (9)
Вчера 22:19
СМИ: "Гремио" незаконно продал Роши в "Спартак" (18)
СМИ: "Гремио" незаконно продал Роши в "Спартак" (18)
Вчера 22:13
Далер Кузяев: главное, что мы наигрываем связи
Далер Кузяев: главное, что мы наигрываем связи
Вчера 21:07
Сборная Швеции лишила Беларусь шансов поехать на ЧМ-2018 (1)
Сборная Швеции лишила Беларусь шансов поехать на ЧМ-2018 (1)
Вчера 20:55
Валерий Рейнгольд: трудно комментировать пародию на футбол (20)
Валерий Рейнгольд: трудно комментировать пародию на футбол (20)
Вчера 20:35
Виталий Мутко: у всех есть шанс попасть на ЧМ-2018 (1)
Виталий Мутко: у всех есть шанс попасть на ЧМ-2018 (1)
Вчера 20:23
Станислав Черчесов: Рауш и Фернандес помогут сборной (23)
Станислав Черчесов: Рауш и Фернандес помогут сборной (23)
Вчера 20:15
Юрий Калитвинцев: мы провели очень хорошую тренировку (1)
Юрий Калитвинцев: мы провели очень хорошую тренировку (1)
Вчера 20:07
На товарищеском матче между сборной России и "Динамо" присутствовало 16 тысяч зрителей (2)
На товарищеском матче между сборной России и "Динамо" присутствовало 16 тысяч зрителей (2)
Вчера 19:31
"Амкар" объявил о возвращении Вадима Евсеева
"Амкар" объявил о возвращении Вадима Евсеева
Вчера 19:28
Самый странный матч сборной России (12)
Самый странный матч сборной России (12)
Вчера 19:24
Сборная России со счетом 3:0 разгромила "Динамо" (35)
Сборная России со счетом 3:0 разгромила "Динамо" (35)
Вчера 18:14
Фаузи Гулям продлит контракт с "Наполи"
Фаузи Гулям продлит контракт с "Наполи"
Вчера 18:07
Джанни Ривера: в сборной Италии дают 10-й номер кому попало, даже вратарям, даже Инсинье
Джанни Ривера: в сборной Италии дают 10-й номер кому попало, даже вратарям, даже Инсинье
Лука Модрич: ФИФА показала, что им плевать на футболистов
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал перенос матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Косово (1:0) на один день.
Напомним, встреча была прервана на 22-й минуте из-за сильного дождя. На следующий день хорваты обыграли Косово со счетом 1:0.
"В субботу нам сказали, что матч будете перенесен на другой день, поэтому мы легли спать на два-три часа позже, чем обычно. Но сегодня нам пришлось вставать как солдаты в армии, так как было решено провести матч в воскресенье. Проводить таким образом матч это неправильно. ФИФА показала, что им плевать на футболистов, им важно просто провести матч. На таком поле было очень опасно играть, но чиновникам все равно, травмируются футболисты или нет", - цитирует Модрича Marca.
Напомним, встреча была прервана на 22-й минуте из-за сильного дождя. На следующий день хорваты обыграли Косово со счетом 1:0.
"В субботу нам сказали, что матч будете перенесен на другой день, поэтому мы легли спать на два-три часа позже, чем обычно. Но сегодня нам пришлось вставать как солдаты в армии, так как было решено провести матч в воскресенье. Проводить таким образом матч это неправильно. ФИФА показала, что им плевать на футболистов, им важно просто провести матч. На таком поле было очень опасно играть, но чиновникам все равно, травмируются футболисты или нет", - цитирует Модрича Marca.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.