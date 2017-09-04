Лука Модрич: ФИФА показала, что им плевать на футболистов

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал перенос матча отборочного турнира ЧМ-2018 против Косово (1:0) на один день.Напомним, встреча была прервана на 22-й минуте из-за сильного дождя. На следующий день хорваты обыграли Косово со счетом 1:0."В субботу нам сказали, что матч будете перенесен на другой день, поэтому мы легли спать на два-три часа позже, чем обычно. Но сегодня нам пришлось вставать как солдаты в армии, так как было решено провести матч в воскресенье. Проводить таким образом матч это неправильно. ФИФА показала, что им плевать на футболистов, им важно просто провести матч. На таком поле было очень опасно играть, но чиновникам все равно, травмируются футболисты или нет", - цитирует Модрича Marca.