"Зенит" - Акселю Витселю: добро пожаловать домой

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился эмоциями от завоевания путевки в финальную часть чемпионата мира-2018?. Напомним, бельгийцы после победы над командой Греции досрочно пробились на турнир в России."Россия, мы придем", - написал Витсель в твиттере.Позже "Зенит" прокомментировал пост своего экс-игрока: "Добро пожаловать домой, Аксель".