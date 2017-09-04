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"Зенит" - Акселю Витселю: добро пожаловать домой

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился эмоциями от завоевания путевки в финальную часть чемпионата мира-2018?. Напомним, бельгийцы после победы над командой Греции досрочно пробились на турнир в России.

"Россия, мы придем", - написал Витсель в твиттере.

Позже "Зенит" прокомментировал пост своего экс-игрока: "Добро пожаловать домой, Аксель".
Теги: Витсель Сборная Бельгии
Сегодня, 08:38
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№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 08:56) #
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Болеет за:
«Зенит»
smirk
Регистрация: 5.04.2017
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 08:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
relaxed
Регистрация: 22.08.2007
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