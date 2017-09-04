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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Бубнов: из этого состава сборной будет вызвано не более 6 человек
Эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу сборной России над московским "Динамо" (3:0).
"Любая игра полезна. Под каждый матч можно подобрать задачу и стараться ее решить. Чем слабее соперник, тем легче отработать атакующие действия. Эту задачу сборной удалось выполнить.
Когда команда только собирается, даже если говорить про клубы, то поначалу ей не выбирают сильных соперников. Должна быть возможность сыграться, почувствовать партнеров. Основной состав получил нагрузку на Кубке конфедераций, плюс раннее начало чемпионата, лидерам надо было дать отдохнуть – думаю, что вызов ближайшего резерва оправдан, тем более ранее его не просматривали в деле.
Думаю, из этого состава на ближайший сбор будет вызвано не более 6 человек: Лунев, Фернандес, Кузяев, братья Миранчуки, Заболотный. Не факт, что они получат игровую практику, но в расширенный список попадут. Это моя оценка. В любом случае октябрьский сбор даст больше пищи для размышления.
Я бы не испытывал эйфории по поводу игры сборной. На оборону практически не было нагрузки, поскольку "Динамо" очень слабо выглядело в атаке. Было заметно, что сборная сыграла организованно: качественно прессинговала, перекрывала зоны – не давала сопернику организовать атаку. Видно, что на сборах этому уделяется много внимания", - передает слова Бубнова "Sportbox".
"Любая игра полезна. Под каждый матч можно подобрать задачу и стараться ее решить. Чем слабее соперник, тем легче отработать атакующие действия. Эту задачу сборной удалось выполнить.
Когда команда только собирается, даже если говорить про клубы, то поначалу ей не выбирают сильных соперников. Должна быть возможность сыграться, почувствовать партнеров. Основной состав получил нагрузку на Кубке конфедераций, плюс раннее начало чемпионата, лидерам надо было дать отдохнуть – думаю, что вызов ближайшего резерва оправдан, тем более ранее его не просматривали в деле.
Думаю, из этого состава на ближайший сбор будет вызвано не более 6 человек: Лунев, Фернандес, Кузяев, братья Миранчуки, Заболотный. Не факт, что они получат игровую практику, но в расширенный список попадут. Это моя оценка. В любом случае октябрьский сбор даст больше пищи для размышления.
Я бы не испытывал эйфории по поводу игры сборной. На оборону практически не было нагрузки, поскольку "Динамо" очень слабо выглядело в атаке. Было заметно, что сборная сыграла организованно: качественно прессинговала, перекрывала зоны – не давала сопернику организовать атаку. Видно, что на сборах этому уделяется много внимания", - передает слова Бубнова "Sportbox".
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