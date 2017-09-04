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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Евгений Ловчев: нельзя не заметить, что эти ребята талантливы
Футбольный обозреватель Евгений Ловчев сделал выводы по итогам матча сборной России и "Динамо" (3:0).
"Вот сейчас мы увидели наши молодые футбольные таланты. Да, кто-то скажет соперник не тот, но отдельно хочу сказать об Алексее Миранчуке. Он поучаствовал во всех трех голах. А раньше я видел, как он тушевался в сборной на фоне игроков, которые уже якобы застолбили место в составе.
И вот сейчас собрали людей, у которых этого места в составе нет. И сказали им: давайте, покажите себя. И ребята не были ремесленниками, а были мальчишками, которым очень хотелось показать себя.
Такое впечатление, что они давно играют вместе. Да, были какие-то наигранные связки, например, братья Миранчуки. Но в целом команда оставила впечатление сыгранной, хотя многие впервые тренировались вместе всего-то несколько дней. Я давно слышал про Рауша, но вот мы, наконец, его увидели. Его передача, после которой забил Заболотный, была великолепна.
Сейчас часто приходится критиковать левый край защиты "Спартака" и сборной, где играет Дима Комбаров. И теперь я считаю, что Рауша надо обязательно вызывать в сборную. Кто-то скажет, что он не всегда играет за клуб. Но парень играет в Бундеслиге! А до ее уровня многие из нынешней сборной просто не дотягивают.
Как-то великий Борис Андреевич Аркадьев сказал фразу, ставшую знаменитой: "Команда не играла в силу своих футболистов". Так вот, в этом матче сборная сыграла в силу своих футболистов.
Теперь все зависит от тренера. Нельзя не заметить, что эти ребята талантливы. Они ничуть не уступают некоторым якобы основным игрокам. Про которых можно сказать: кто раз сгорел, того уже не подожжешь. Эти ребята показали – они готовы конкурировать с основным составом.
Черчесов первый шаг сделал – дал возможность всем надеть майку сборной. Понятно, что соперник, прямо скажем, не самого высокого уровня, но в то же время понятно, что эти игроки очень хотят быть в сборной. И конкуренция в команде теперь обострится. Ребята показали, что они уже дышат в затылок некоторым незаменимым. Время до чемпионата мира еще есть.
Как любил говорить Бесков, главное найти и расставить. И последнее. По этому матчу очень приглянулись своим мастерством – Лунев, Рауш, Фернандес, братья Миранчуки, а так же своим рвением – Заболотный", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
"Вот сейчас мы увидели наши молодые футбольные таланты. Да, кто-то скажет соперник не тот, но отдельно хочу сказать об Алексее Миранчуке. Он поучаствовал во всех трех голах. А раньше я видел, как он тушевался в сборной на фоне игроков, которые уже якобы застолбили место в составе.
И вот сейчас собрали людей, у которых этого места в составе нет. И сказали им: давайте, покажите себя. И ребята не были ремесленниками, а были мальчишками, которым очень хотелось показать себя.
Такое впечатление, что они давно играют вместе. Да, были какие-то наигранные связки, например, братья Миранчуки. Но в целом команда оставила впечатление сыгранной, хотя многие впервые тренировались вместе всего-то несколько дней. Я давно слышал про Рауша, но вот мы, наконец, его увидели. Его передача, после которой забил Заболотный, была великолепна.
Сейчас часто приходится критиковать левый край защиты "Спартака" и сборной, где играет Дима Комбаров. И теперь я считаю, что Рауша надо обязательно вызывать в сборную. Кто-то скажет, что он не всегда играет за клуб. Но парень играет в Бундеслиге! А до ее уровня многие из нынешней сборной просто не дотягивают.
Как-то великий Борис Андреевич Аркадьев сказал фразу, ставшую знаменитой: "Команда не играла в силу своих футболистов". Так вот, в этом матче сборная сыграла в силу своих футболистов.
Теперь все зависит от тренера. Нельзя не заметить, что эти ребята талантливы. Они ничуть не уступают некоторым якобы основным игрокам. Про которых можно сказать: кто раз сгорел, того уже не подожжешь. Эти ребята показали – они готовы конкурировать с основным составом.
Черчесов первый шаг сделал – дал возможность всем надеть майку сборной. Понятно, что соперник, прямо скажем, не самого высокого уровня, но в то же время понятно, что эти игроки очень хотят быть в сборной. И конкуренция в команде теперь обострится. Ребята показали, что они уже дышат в затылок некоторым незаменимым. Время до чемпионата мира еще есть.
Как любил говорить Бесков, главное найти и расставить. И последнее. По этому матчу очень приглянулись своим мастерством – Лунев, Рауш, Фернандес, братья Миранчуки, а так же своим рвением – Заболотный", - цитирует Ловчева "Советский спорт".
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