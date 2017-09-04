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Матч чемпионата Коста-Рики был прерван из-за угрозы взрыва

Матч чемпионата Коста-Рики был остановлен из-за звонка о заложенной на стадионе бомбе, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Oglobo.

Встреча между командами "Саприсса" и "Греция" была прервана на 81-й минуте. Игроки и около 13 тысяч болельщиков были эвакуированы прибывшими полицейскими.

Сообщается, что саперы обследовали стадион, но не обнаружили взрывных устройств. Команды сумеют доиграть матч четвертого сентября.
Сегодня, 10:42
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