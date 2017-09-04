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Игроки "Крыльев Советов" побывали на балете "Лебединое озеро" (фото)

Футболисты "Крыльев Советов" побывали на балете. Игроки посетили открытие 87-го сезона в Самарском академическом театре оперы и балета.

Финансовый директор "Крыльев" Игорь Поваров, футболисты Дмитрий Ятченко, Евгений Башкиров, Георгий Зотов, Вячеслав Зинков, Иван Таранов, а также ветераны клуба посмотрели постановку балета Петра Чайковского "Лебединое озеро".

В перерыве спектакля в честь открытия сезона состоялся розыгрыш призов от самарского клуба, передает пресс-служба "Крыльев".

Теги: Крылья Советов
Сегодня, 10:59
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