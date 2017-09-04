Опрос:

Новости партнеров

"СКА Хабаровск" провел встречу с болельщиками (фото)

СКА из Хабаровска во время паузы в чемпионате России организовал встречу с болельщиками команды в здании Универсального краевого спортивного комплекса "Стадиона имени Ленина", передает клубная пресс-служба в твиттере.

Сообщается, что на встрече присутствовало около 150 болельщиков, которые могли задать все интересующие вопросы футболистам и руководству команды, а затем сфотографироваться и получить автографы.

Теги: СКА-Хабаровск
Сегодня, 11:13
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.