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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Аксель Витсель вспоминает русский язык: davai davai Belgium
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель пообщался в твиттере с пресс-службой чемпионата мира-2018, которая поздравила бельгийцев с выходом в финальную часть турнира в России.
На фразу аккаунта ЧМ-2018 "dobro pozhalovat Belgium, пора начинать приводить в порядок свой русский язык" экс-футболист петербургского "Зенита" ответил: "Может, я смогу помочь. Davai davai Belgium".
На фразу аккаунта ЧМ-2018 "dobro pozhalovat Belgium, пора начинать приводить в порядок свой русский язык" экс-футболист петербургского "Зенита" ответил: "Может, я смогу помочь. Davai davai Belgium".
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