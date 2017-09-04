Аксель Витсель вспоминает русский язык: davai davai Belgium

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель пообщался в твиттере с пресс-службой чемпионата мира-2018, которая поздравила бельгийцев с выходом в финальную часть турнира в России.На фразу аккаунта ЧМ-2018 "dobro pozhalovat Belgium, пора начинать приводить в порядок свой русский язык" экс-футболист петербургского "Зенита" ответил: "Может, я смогу помочь. Davai davai Belgium".