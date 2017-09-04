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Аксель Витсель вспоминает русский язык: davai davai Belgium

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель пообщался в твиттере с пресс-службой чемпионата мира-2018, которая поздравила бельгийцев с выходом в финальную часть турнира в России.

На фразу аккаунта ЧМ-2018 "dobro pozhalovat Belgium, пора начинать приводить в порядок свой русский язык" экс-футболист петербургского "Зенита" ответил: "Может, я смогу помочь. Davai davai Belgium".

Теги: Витсель Сборная Бельгии
Сегодня, 11:24
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№2 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 12:09) #
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На лавке то можно и русский подучить будет.


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DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№1 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Состав у Бельгийцев,конечно, ТОП!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
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