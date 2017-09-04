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Зинедин Зидан: не горжусь своим жестом на ЧМ-2006, но это часть моей карьеры

Экс-полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан, возглавляющий теперь мадридский "Реал", заявил, что не гордится своим знаменитым ударом головой в грудь экс-защитнику сборной Италии Марко Матерацци в финале чемпионата мира-2006.

"Я не гордился этим. Не горжусь этим жестом перед молодым поколением, тренерами, и всеми теми, кто делает футбол другим, но это часть моей карьеры, моя жизнь, одна из тех вещей, которая мне не нравится, но это нужно принять", – цитирует Зидана "Sportbox" со ссылкой на Telefoot.
Теги: Зидан Сборная Франции
Сегодня, 11:52
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