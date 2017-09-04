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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Фернандес, Панченко и еще 15 игроков, дебютировавших в сборной при Черчесове
Леонида Слуцкого критиковали за то, что он не вызывал игроков "Ростова", сетуя на отсутствие опыта. У Станислава Черчесова с этим точно проблем не было. В игре с "Динамо" дебютировали сразу девять игроков. Rusfootball.info называет тех игроков, которые получили свой шанс при Черчесове.
Юрий Газинский
Опорного полузащитника ждали давно в сборной России, еще с тех времен, когда он начал хорошо себя проявлять в «Краснодаре». Но футболист все время проходил мимо и Капелло, и Слуцкого. Свой дебютный матч провел со сборной Турции. На данный момент провел пять встреч. Входил в заявку на Кубок Конфедераций, но ни разу не появился на поле. Даже в товарищеских играх перед турниром.
Александр Ерохин
Александр призывался в национальную команду еще при Леониде Слуцком, когда выдал серию результативных игр в «Урале», но было это единожды. Из «Ростова» уже не получал приглашения, как и его другие футболисты. Ерохин дебютировал с турками уже при Черчесове. С тех пор является основным игроком команды. После перехода в «Зенит» вряд ли что-то изменится, так как ему доверяет Роберто Манчини.
Федор Кудряшов
Станислав Черчесов с момента своего прихода старается играть по схеме в пять защитников. Было бы глупо игнорировать оборонцев бердыевского «Ростова», которые лучше всего знают, как играть в подобной расстановке. Федор Кудряшов является также, как Ерохин, незаменимым игроком сборной и уже сыграл в 11 встречах.
Сергей Петров
Защитник «Краснодара» сыграл два матча за сборную. Дебютировал в игре с Ганой. Провел полный матч с Коста-Рикой, который завершился со счетом 3:4 в пользу соперника. После этой встречи больше игрового времени не получал.
Сослан Джанаев
Некоторые болельщики очень надеялись на то, что Черчесов попытается дать шанс другим вратарям, кроме Игоря Акинфеева. Как правило, новые голкиперы попадали под плохие игры всей команды. Крицюк не выручил с Катаром, а Сослан Джанаев пропустил четыре мяча от Коста-Рики. В конце 2016 года получил травму и еще не выходил на поле в 2017 году, как в "Ростове", так и в "Рубине".
Илья Кутепов
Специалисты очень хотели видеть Илью Кутепова в основе сборной Черчесова, но все игры при нем команда проиграла. За исключением легендарной встречи в Грозном с Румынией. Станислав Саламович бросил давать шанс центральному защитнику, да и в своей команде его вытеснил из основы Георгий Джикия. Кутепов побывал в заявке на Кубок Конфедераций, но просидел на скамейке. Летом Массимо Каррера и вовсе отправил Илью в «Спартак-2». Так что на товарищеский матч с «Динамо» футболист прибыл в статусе футболиста первого дивизиона.
Кирилл Панченко
Еще один футболист, которого вызывали из первого дивизиона был Кирилл Панченко. В прошлом сезоне Кирилл терроризировал вратарей ФНЛ. Это не могло пройти мимо тренера сборной. Кирилл получил небольшой отрезок в игре с Катаром и был чуть ли не лучшим среди всех футболистов атаки. Второй шанс получил только в игре против «Динамо».
Георгий Джикия
Георгий ярко проявил себя в «Амкаре». Из пермской команды он получал только вызовы, но не игровое время. После того, как защитник выиграл конкуренцию в «Спартаке», Черчесов уже не стал игнорировать успехи и доверил место в старте на Кубок Конфедераций. Георгий точно не разочаровал и был одним из лучших игроков команды.
Андрей Лунев
На игру с «Динамо» главный тренер сборной вызвал целый ряд футболистов, которые еще не получали возможности побывать в национальной команде. Среди них и вратарь Андрей Лунев. Андрей ворвался в российский футбол довольно неожиданно после серии травм голкиперов в «Уфе». Воспользовался шансом на все сто и уже зимой перешел в «Зенит». Но из питерской команды получил вызов только на игру с «Динамо».
Марио Фернандес
Бразильский россиянин уже давно ходил рядом со сборной, но дебют состоялся только вчера. Первый вызов был на игру с Кот-д’Ивуаром, но не играл. Черчесов высоко оценил бразильца и наверняка в дальнейшем будет делать ставку на него.
Виталий Шахов
Виталий Шахов давненько бродит по просмотрам в клубы РФПЛ, но до 26 лет так и играл в низших дивизионах лиги. Шанс поиграть в Премьер-лиги дал Дмитрий Парфенов. В «Тосно» Шахов стал основным игроком. Команда мало пропускает и Черчесов вызвал сразу трех игроков из этой команды, в числе которых и Шахов. В это воскресенье Виталий дебютировал в сборной.
Константин Рауш
Константин Рауш отыграл во всех юношеских и молодежных командах Германии, но всегда говорил, что готов играть за Россию. Получить гражданство вышло только в 2015 году. Из «Кельна» Рауш все-таки попал в команду своей родной страны и дебют прошел успешно.
Далер Кузяев
Далер является открытием нынешнего сезона. Со стороны Черчесова было бы глупо игнорировать полузащитника. Учитывая тот факт, что до этого футболист ни разу не был в сборной. В игре с «Динамо» он получил возможность сыграть все 90 минут встречи.
Антон Заболотный
Антон был самым неожиданным гостем, даже среди тех игроков, которых вызвали на игру с «Динамо». Воспитанник ЦСКА всю карьеру провел в ФНЛ. Даже по меркам первой лиги он был даже не близко к топовым страйкерам. Но в прошлом году форвард забил 16 мячей – это был лучший показатель в карьере. В РФПЛ Антон забил два мяча московским клубам и получил приглашение. В дебютной игре Заболотный отличился забитым голом.
Евгений Чернов
Флангового защитника в прошлом году подтягивал к основе Мирча Луческу, но очень быстро бросил эту затею. Летом игрок не пригодился Манчини и отправился в «Тосно». Вряд ли Евгений мог ожидать, что он так быстро приглянется тренерам сборной России, но вышло так. В игре с «Динамо» вышел на замену и провел 20 минут.
Антон Швец
Швец был самым загадочным легионером, который всю карьеру сидел в дубле «Вильярреала» и ни куда особо не дергался. Полузащитник понадобился летом «Ахмату». Антон уже провел пять встреч и забил один гол. В игре с «Динамо» провел 15 минут.
Магомед Митришев
Еще один игрок «Ахмата». Магомед довольно неплохо выступает за грозненский клуб, хотя лучшие матчи были в прошлом сезоне. Как и Швец вышел на замену.
Фото: Р-Спорт, ФК Тосно, Чечня Сегодня, СЭ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
Юрий Газинский
Опорного полузащитника ждали давно в сборной России, еще с тех времен, когда он начал хорошо себя проявлять в «Краснодаре». Но футболист все время проходил мимо и Капелло, и Слуцкого. Свой дебютный матч провел со сборной Турции. На данный момент провел пять встреч. Входил в заявку на Кубок Конфедераций, но ни разу не появился на поле. Даже в товарищеских играх перед турниром.
Александр Ерохин
Александр призывался в национальную команду еще при Леониде Слуцком, когда выдал серию результативных игр в «Урале», но было это единожды. Из «Ростова» уже не получал приглашения, как и его другие футболисты. Ерохин дебютировал с турками уже при Черчесове. С тех пор является основным игроком команды. После перехода в «Зенит» вряд ли что-то изменится, так как ему доверяет Роберто Манчини.
Федор Кудряшов
Станислав Черчесов с момента своего прихода старается играть по схеме в пять защитников. Было бы глупо игнорировать оборонцев бердыевского «Ростова», которые лучше всего знают, как играть в подобной расстановке. Федор Кудряшов является также, как Ерохин, незаменимым игроком сборной и уже сыграл в 11 встречах.
Сергей Петров
Защитник «Краснодара» сыграл два матча за сборную. Дебютировал в игре с Ганой. Провел полный матч с Коста-Рикой, который завершился со счетом 3:4 в пользу соперника. После этой встречи больше игрового времени не получал.
Сослан Джанаев
Некоторые болельщики очень надеялись на то, что Черчесов попытается дать шанс другим вратарям, кроме Игоря Акинфеева. Как правило, новые голкиперы попадали под плохие игры всей команды. Крицюк не выручил с Катаром, а Сослан Джанаев пропустил четыре мяча от Коста-Рики. В конце 2016 года получил травму и еще не выходил на поле в 2017 году, как в "Ростове", так и в "Рубине".
Илья Кутепов
Специалисты очень хотели видеть Илью Кутепова в основе сборной Черчесова, но все игры при нем команда проиграла. За исключением легендарной встречи в Грозном с Румынией. Станислав Саламович бросил давать шанс центральному защитнику, да и в своей команде его вытеснил из основы Георгий Джикия. Кутепов побывал в заявке на Кубок Конфедераций, но просидел на скамейке. Летом Массимо Каррера и вовсе отправил Илью в «Спартак-2». Так что на товарищеский матч с «Динамо» футболист прибыл в статусе футболиста первого дивизиона.
Кирилл Панченко
Еще один футболист, которого вызывали из первого дивизиона был Кирилл Панченко. В прошлом сезоне Кирилл терроризировал вратарей ФНЛ. Это не могло пройти мимо тренера сборной. Кирилл получил небольшой отрезок в игре с Катаром и был чуть ли не лучшим среди всех футболистов атаки. Второй шанс получил только в игре против «Динамо».
Георгий Джикия
Георгий ярко проявил себя в «Амкаре». Из пермской команды он получал только вызовы, но не игровое время. После того, как защитник выиграл конкуренцию в «Спартаке», Черчесов уже не стал игнорировать успехи и доверил место в старте на Кубок Конфедераций. Георгий точно не разочаровал и был одним из лучших игроков команды.
Андрей Лунев
На игру с «Динамо» главный тренер сборной вызвал целый ряд футболистов, которые еще не получали возможности побывать в национальной команде. Среди них и вратарь Андрей Лунев. Андрей ворвался в российский футбол довольно неожиданно после серии травм голкиперов в «Уфе». Воспользовался шансом на все сто и уже зимой перешел в «Зенит». Но из питерской команды получил вызов только на игру с «Динамо».
Марио Фернандес
Бразильский россиянин уже давно ходил рядом со сборной, но дебют состоялся только вчера. Первый вызов был на игру с Кот-д’Ивуаром, но не играл. Черчесов высоко оценил бразильца и наверняка в дальнейшем будет делать ставку на него.
Виталий Шахов
Виталий Шахов давненько бродит по просмотрам в клубы РФПЛ, но до 26 лет так и играл в низших дивизионах лиги. Шанс поиграть в Премьер-лиги дал Дмитрий Парфенов. В «Тосно» Шахов стал основным игроком. Команда мало пропускает и Черчесов вызвал сразу трех игроков из этой команды, в числе которых и Шахов. В это воскресенье Виталий дебютировал в сборной.
Константин Рауш
Константин Рауш отыграл во всех юношеских и молодежных командах Германии, но всегда говорил, что готов играть за Россию. Получить гражданство вышло только в 2015 году. Из «Кельна» Рауш все-таки попал в команду своей родной страны и дебют прошел успешно.
Далер Кузяев
Далер является открытием нынешнего сезона. Со стороны Черчесова было бы глупо игнорировать полузащитника. Учитывая тот факт, что до этого футболист ни разу не был в сборной. В игре с «Динамо» он получил возможность сыграть все 90 минут встречи.
Антон Заболотный
Антон был самым неожиданным гостем, даже среди тех игроков, которых вызвали на игру с «Динамо». Воспитанник ЦСКА всю карьеру провел в ФНЛ. Даже по меркам первой лиги он был даже не близко к топовым страйкерам. Но в прошлом году форвард забил 16 мячей – это был лучший показатель в карьере. В РФПЛ Антон забил два мяча московским клубам и получил приглашение. В дебютной игре Заболотный отличился забитым голом.
Евгений Чернов
Флангового защитника в прошлом году подтягивал к основе Мирча Луческу, но очень быстро бросил эту затею. Летом игрок не пригодился Манчини и отправился в «Тосно». Вряд ли Евгений мог ожидать, что он так быстро приглянется тренерам сборной России, но вышло так. В игре с «Динамо» вышел на замену и провел 20 минут.
Антон Швец
Швец был самым загадочным легионером, который всю карьеру сидел в дубле «Вильярреала» и ни куда особо не дергался. Полузащитник понадобился летом «Ахмату». Антон уже провел пять встреч и забил один гол. В игре с «Динамо» провел 15 минут.
Магомед Митришев
Еще один игрок «Ахмата». Магомед довольно неплохо выступает за грозненский клуб, хотя лучшие матчи были в прошлом сезоне. Как и Швец вышел на замену.
Фото: Р-Спорт, ФК Тосно, Чечня Сегодня, СЭ
Виталий Поморцев. Rusfootball.info
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