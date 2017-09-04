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"Ливерпуль" внес Филиппе Коутиньо в заявку на Лигу чемпионов

"Ливерпуль" внес полузащитника Филиппе Коутиньо в заявку на участие групповом этапе Лиги чемпионов, передает пресс-служба УЕФА.

Помимо бразильца, который летом мог перейти в "Барселону", в нее вошли еще 24 человека.
Теги: Ливерпуль Коутиньо
Сегодня, 12:23
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