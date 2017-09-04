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Мануэл Фернандеш: у братьев Миранчуков есть все, чтобы стать большими футболистами

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказал мнение о своих партнерах по команде Алексее и Антоне Миранчуках.

– Сейчас вы являетесь лучшим футболистом «Локомотива» по системе «гол+пас» (2+3). Чувствуете себя лидером команды?

– Я пытаюсь помогать команде, отдавать ей всё возможное своей игрой. Но я не думаю, что я лидер. Скорее, я пытаюсь проявить свои лучшие качества для того, чтобы у «Локомотива» было больше вариантов в атаке.

– Что можете сказать о ваших партнерах по атаке – братьях Антоне и Алексее Миранчуках? Их ждет большое футбольное будущее?

– Думаю, да. Я стараюсь их поддерживать, они очень скромные ребята. Братьям очень нравится работать, совершенствоваться и играть в футбол. С моей точки зрения, у них есть всё, чтобы стать большими футболистами.

СЭ
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 12:47
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