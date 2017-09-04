Мануэл Фернандеш: у братьев Миранчуков есть все, чтобы стать большими футболистами

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказал мнение о своих партнерах по команде Алексее и Антоне Миранчуках.– Я пытаюсь помогать команде, отдавать ей всё возможное своей игрой. Но я не думаю, что я лидер. Скорее, я пытаюсь проявить свои лучшие качества для того, чтобы у «Локомотива» было больше вариантов в атаке.– Думаю, да. Я стараюсь их поддерживать, они очень скромные ребята. Братьям очень нравится работать, совершенствоваться и играть в футбол. С моей точки зрения, у них есть всё, чтобы стать большими футболистами.