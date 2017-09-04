Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:41
Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (2)
Ким Чельстрем - игрокам "Спартака": получайте удовольствие от каждой минуты в Лиге чемпионов (2)
Вчера 23:59
Владимир Пильгуй: у сборной сейчас нет основы, поэтому было важно просмотреть всех игроков
Владимир Пильгуй: у сборной сейчас нет основы, поэтому было важно просмотреть всех игроков
Вчера 23:40
Венгрия проиграла Португалии и пропустит ЧМ-2018
Венгрия проиграла Португалии и пропустит ЧМ-2018
Вчера 23:37
Сборная Бельгии вышла на чемпионат мира-2018
Сборная Бельгии вышла на чемпионат мира-2018
Вчера 23:36
Люксембург сенсационно отстоял ничью в матче с Францией (13)
Люксембург сенсационно отстоял ничью в матче с Францией (13)
Мануэл Фернандеш: у братьев Миранчуков есть все, чтобы стать большими футболистами
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказал мнение о своих партнерах по команде Алексее и Антоне Миранчуках.
– Сейчас вы являетесь лучшим футболистом «Локомотива» по системе «гол+пас» (2+3). Чувствуете себя лидером команды?
– Я пытаюсь помогать команде, отдавать ей всё возможное своей игрой. Но я не думаю, что я лидер. Скорее, я пытаюсь проявить свои лучшие качества для того, чтобы у «Локомотива» было больше вариантов в атаке.
– Что можете сказать о ваших партнерах по атаке – братьях Антоне и Алексее Миранчуках? Их ждет большое футбольное будущее?
– Думаю, да. Я стараюсь их поддерживать, они очень скромные ребята. Братьям очень нравится работать, совершенствоваться и играть в футбол. С моей точки зрения, у них есть всё, чтобы стать большими футболистами.
СЭ
– Сейчас вы являетесь лучшим футболистом «Локомотива» по системе «гол+пас» (2+3). Чувствуете себя лидером команды?
– Я пытаюсь помогать команде, отдавать ей всё возможное своей игрой. Но я не думаю, что я лидер. Скорее, я пытаюсь проявить свои лучшие качества для того, чтобы у «Локомотива» было больше вариантов в атаке.
– Что можете сказать о ваших партнерах по атаке – братьях Антоне и Алексее Миранчуках? Их ждет большое футбольное будущее?
– Думаю, да. Я стараюсь их поддерживать, они очень скромные ребята. Братьям очень нравится работать, совершенствоваться и играть в футбол. С моей точки зрения, у них есть всё, чтобы стать большими футболистами.
СЭ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.