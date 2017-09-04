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"Локомотив" сыграет матч со словенским "Анкараном"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о товарищеском матче на сборе в Австрии.

"Во вторник проведем матч с командой из высшей лиги чемпионата Словении "Анкаран", – цитирует Семина ТАСС.


Напомним, ранее железнодорожники уже встречались с этой командой на предсезонном сборе в июне и разгромили соперника со счетом 10:0.
Теги: Локомотив
Сегодня, 12:59
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