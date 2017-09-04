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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Локомотив" сыграет матч со словенским "Анкараном"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о товарищеском матче на сборе в Австрии.
"Во вторник проведем матч с командой из высшей лиги чемпионата Словении "Анкаран", – цитирует Семина ТАСС.
Напомним, ранее железнодорожники уже встречались с этой командой на предсезонном сборе в июне и разгромили соперника со счетом 10:0.
"Во вторник проведем матч с командой из высшей лиги чемпионата Словении "Анкаран", – цитирует Семина ТАСС.
Напомним, ранее железнодорожники уже встречались с этой командой на предсезонном сборе в июне и разгромили соперника со счетом 10:0.
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