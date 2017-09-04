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Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Андрей Кобелев: Кокорин мог перейти в "Арсенал", если бы предложение не было об аренде
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев отметил, что советовал нападающему Александру Кокорину продолжить карьеру в Европе.
– Как вы относитесь к Кокорину?
– В 2013 году в Кремлевском дворце отмечалось 90-летие общества «Динамо». И перед началом у входа мы столкнулись с Сашей и его родителями. Так они подошли и извинились передо мной за то, что якобы из-за него меня уволили из «Динамо» в 2010 году! Тогда в нескольких матчах Саша не использовал хорошие моменты и думал, что меня выгнали из-за того, что мы тогда недосчитались очков. Конечно, услышать такие слова мне было приятно. И о человеческих качествах Кокорина они кое-что говорят. Но понятно, что неудачи одного футболиста не могут решить судьбу тренера. У любого форварда порой мяч в ворота не идет. Намного приятнее мне сейчас видеть, что Саша взялся за ум и стал реализовывать тот потенциал, который у него был всегда.
– Молодой Кокорин и тот, которого вы увидели во второй заход в «Динамо», – разные люди?
– Сказал бы – с разным отношением к футболу. Может, это было связано с переходами, может, с тем, что его постоянно клевала пресса, и ему было тяжело. Но в какой-то момент стало видно, что Саша не дышит футболом так, как хотелось бы.
– А что с ним в «Зените», по-вашему, сейчас произошло?
– Крайний нападающий – не его позиция. Всегда был убежден, что Кокорин должен играть либо центрфорварда, либо в оттяжке, но точно не на фланге, где его КПД резко снижается. Все качества у него заточены под игру в штрафной и во вратарской – и скорость, и умение бороться вверху, и отличное голевое чутье, и удар с двух ног, и разворотливость. И Манчини просто поставил его на ту позицию, где он играет с детства. Плюс хорошие партнеры, которые снабжают мячами. Вот и стал забивать. Еще на Кокорина положительно повлияла резко возросшая в «Зените» конкуренция. Она позволяет ему перейти на тот уровень, на который он должен был выйти еще минимум три года назад в «Динамо». Мне кажется, с Ворониным у Кокорина могла быть классная связка.
– Кокорин мог уйти в «Арсенал»?
– Мог. Если бы предложение от лондонского клуба последовало раньше – и не в аренду. Контракт с Кокориным в конце сезона-2015/16 заканчивался, переподписать его мы не могли, а могли только его продать. «Арсенал» предлагал только годовую аренду, после которой мы бы его просто бесплатно потеряли. Ситуация была как со Смоловым чуть раньше: у Феди заканчивался контракт, его отдали в годовую аренду «Уралу», после чего он как свободный агент перешел в «Краснодар». У меня в голове это не укладывается. Мы с Кокориным так поступить не могли абсолютно точно. Хотя я первый говорил ему, когда он переходил в «Зенит»: «Саша, езжай за границу».
– Как он реагировал?
– Выслушал. И принял свое решение.
СЭ
– Как вы относитесь к Кокорину?
– В 2013 году в Кремлевском дворце отмечалось 90-летие общества «Динамо». И перед началом у входа мы столкнулись с Сашей и его родителями. Так они подошли и извинились передо мной за то, что якобы из-за него меня уволили из «Динамо» в 2010 году! Тогда в нескольких матчах Саша не использовал хорошие моменты и думал, что меня выгнали из-за того, что мы тогда недосчитались очков. Конечно, услышать такие слова мне было приятно. И о человеческих качествах Кокорина они кое-что говорят. Но понятно, что неудачи одного футболиста не могут решить судьбу тренера. У любого форварда порой мяч в ворота не идет. Намного приятнее мне сейчас видеть, что Саша взялся за ум и стал реализовывать тот потенциал, который у него был всегда.
– Молодой Кокорин и тот, которого вы увидели во второй заход в «Динамо», – разные люди?
– Сказал бы – с разным отношением к футболу. Может, это было связано с переходами, может, с тем, что его постоянно клевала пресса, и ему было тяжело. Но в какой-то момент стало видно, что Саша не дышит футболом так, как хотелось бы.
– А что с ним в «Зените», по-вашему, сейчас произошло?
– Крайний нападающий – не его позиция. Всегда был убежден, что Кокорин должен играть либо центрфорварда, либо в оттяжке, но точно не на фланге, где его КПД резко снижается. Все качества у него заточены под игру в штрафной и во вратарской – и скорость, и умение бороться вверху, и отличное голевое чутье, и удар с двух ног, и разворотливость. И Манчини просто поставил его на ту позицию, где он играет с детства. Плюс хорошие партнеры, которые снабжают мячами. Вот и стал забивать. Еще на Кокорина положительно повлияла резко возросшая в «Зените» конкуренция. Она позволяет ему перейти на тот уровень, на который он должен был выйти еще минимум три года назад в «Динамо». Мне кажется, с Ворониным у Кокорина могла быть классная связка.
– Кокорин мог уйти в «Арсенал»?
– Мог. Если бы предложение от лондонского клуба последовало раньше – и не в аренду. Контракт с Кокориным в конце сезона-2015/16 заканчивался, переподписать его мы не могли, а могли только его продать. «Арсенал» предлагал только годовую аренду, после которой мы бы его просто бесплатно потеряли. Ситуация была как со Смоловым чуть раньше: у Феди заканчивался контракт, его отдали в годовую аренду «Уралу», после чего он как свободный агент перешел в «Краснодар». У меня в голове это не укладывается. Мы с Кокориным так поступить не могли абсолютно точно. Хотя я первый говорил ему, когда он переходил в «Зенит»: «Саша, езжай за границу».
– Как он реагировал?
– Выслушал. И принял свое решение.
СЭ
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