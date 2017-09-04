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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Футбольное агентство Тимати представило первых двух игроков
Сегодня состоялась презентация двух футболистов ФК "Строгино" Акима Устинова и Вахтанга Небиеридзе, подписавших договор с футбольным агентством Black Star Sport.
На торжественном мероприятии присутствовали учредители компании Black Star Inc. Павел Курьянов (Пашу) и Вальтер Леруссе, генеральный директор Black Star Sport Юрий Штромбергер и президент московской федерации футбола Сергей Анохин.
"Сегодня мы подписали первых двух футболистов, но могу сказать, что работу ведём уже более полугода. Сегодня открывается наша страничка в Instagtram. Теперь мы будем постоянно сообщать о своей работе и развитие агентства. Мы хотим развивать футбольно-развлекательный футбольный рынок.
В ближайшее время мы должны подписать ещё одного игрока. Мы делаем акцент на молодых и перспективных футболистах, но будем рассматривать абсолютно всех. Мы можем подписать как уже состоявшегося спортсмена, так и просто парня со двора.
Наши новые игроки получат возможность работать с нашими специалистами: тренерами, психологами, диетологами и различными иностранными специалистами. У ребят будет возможность потренироваться в иностранных клубах Европы и улучшить своё мастерство.
Отмечу, что никаких скандалов в нашими игроками не будет и быть не может. Кроме успехов на футбольном поле, мы будем очень внимательно контролировать личную жизнь и поведение. Футболист должен оставаться футболистом", - передаёт слова Курьянова "Чемпионат".
Фото: "Чемпионат"
На торжественном мероприятии присутствовали учредители компании Black Star Inc. Павел Курьянов (Пашу) и Вальтер Леруссе, генеральный директор Black Star Sport Юрий Штромбергер и президент московской федерации футбола Сергей Анохин.
"Сегодня мы подписали первых двух футболистов, но могу сказать, что работу ведём уже более полугода. Сегодня открывается наша страничка в Instagtram. Теперь мы будем постоянно сообщать о своей работе и развитие агентства. Мы хотим развивать футбольно-развлекательный футбольный рынок.
В ближайшее время мы должны подписать ещё одного игрока. Мы делаем акцент на молодых и перспективных футболистах, но будем рассматривать абсолютно всех. Мы можем подписать как уже состоявшегося спортсмена, так и просто парня со двора.
Наши новые игроки получат возможность работать с нашими специалистами: тренерами, психологами, диетологами и различными иностранными специалистами. У ребят будет возможность потренироваться в иностранных клубах Европы и улучшить своё мастерство.
Отмечу, что никаких скандалов в нашими игроками не будет и быть не может. Кроме успехов на футбольном поле, мы будем очень внимательно контролировать личную жизнь и поведение. Футболист должен оставаться футболистом", - передаёт слова Курьянова "Чемпионат".
Фото: "Чемпионат"
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