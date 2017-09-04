"Тосно" расторг контракт с вратарем, которого подписал полтора месяца назад

"Тосно" завершил сотрудничество с голкипером Александром Гутором, передает пресс-служба клуба.Сообщается, что контракт с 28-летним голкипером был расторгнут по взаимному соглашению сторон.Напомним, Гутор пополнил "Тосно" в середине июня, перейдя из "Оренбурга", но так и не сыграл в премьер-лиге.