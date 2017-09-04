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"Тосно" расторг контракт с вратарем, которого подписал полтора месяца назад

"Тосно" завершил сотрудничество с голкипером Александром Гутором, передает пресс-служба клуба.

Сообщается, что контракт с 28-летним голкипером был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Напомним, Гутор пополнил "Тосно" в середине июня, перейдя из "Оренбурга", но так и не сыграл в премьер-лиге.
Теги: Тосно
Сегодня, 13:48
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