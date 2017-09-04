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Килиан Мбаппе: Франция разочарована, но не сломлена

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал ничью с командой из Люксембурга (0:0) в квалификации чемпионата мира — 2018.

"Мы очень разочарованы, был шанс закрепиться на первом месте в группе и оторваться от конкурентов.

Мы разочарованы, но не сломлены. Сейчас вернемся в клубы, а потом постараемся выиграть оставшиеся два матча отбора и будем готовиться к чемпионату мира", - цитирует новичка "ПСЖ" L`Equipe.
Теги: Мбаппе Сборная Франции
Сегодня, 13:57
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№1 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 14:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
давай заиграй в ПСЖ сперва,чудачок! blush


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Регистрация: 2.03.2011
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