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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Килиан Мбаппе: Франция разочарована, но не сломлена
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал ничью с командой из Люксембурга (0:0) в квалификации чемпионата мира — 2018.
"Мы очень разочарованы, был шанс закрепиться на первом месте в группе и оторваться от конкурентов.
Мы разочарованы, но не сломлены. Сейчас вернемся в клубы, а потом постараемся выиграть оставшиеся два матча отбора и будем готовиться к чемпионату мира", - цитирует новичка "ПСЖ" L`Equipe.
"Мы очень разочарованы, был шанс закрепиться на первом месте в группе и оторваться от конкурентов.
Мы разочарованы, но не сломлены. Сейчас вернемся в клубы, а потом постараемся выиграть оставшиеся два матча отбора и будем готовиться к чемпионату мира", - цитирует новичка "ПСЖ" L`Equipe.
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