Килиан Мбаппе: Франция разочарована, но не сломлена

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал ничью с командой из Люксембурга (0:0) в квалификации чемпионата мира — 2018."Мы очень разочарованы, был шанс закрепиться на первом месте в группе и оторваться от конкурентов.Мы разочарованы, но не сломлены. Сейчас вернемся в клубы, а потом постараемся выиграть оставшиеся два матча отбора и будем готовиться к чемпионату мира", - цитирует новичка "ПСЖ" L`Equipe.