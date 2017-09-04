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СМИ: "Фенербахче" может арендовать Артема Дзюбу

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может перейти в чемпионат Турции, информирует "Спорт день за днем".

Сообщается, что футболиста, который потерял место в составе сине-бело-голубых, может взять в аренду "Фенербахче".
Теги: Дзюба Фенербахче Зенит
Сегодня, 14:26
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№11 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 15:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А подскажите, кто знает на счет трансферного окна? Вот, допустим, в России оно закрылось 1 сентября, а в Турции закроется 8-го. То есть турецкие клубы могут до 8-го покупать и арендовать игроков. Российские клубы с 1 числа покупать и арендовать не могут, но продавать и сдавать в аренду в клубы стран, в которых окно еще открыто, могут? Правильно я понимаю?


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Регистрация: 1.03.2017
№10 Написал: Manchester United (Сегодня, 15:42) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Skyline
Дзюба в Заявке на ЛЕ. так что желтезна это всё

отзаявить не долго
Регистрация: 9.03.2017
№9 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба в Заявке на ЛЕ. так что желтезна это всё


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№8 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 15:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Обгадился везде этот человек, изгой.
Регистрация: 5.10.2011
№7 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Столько было болтовни у Артёма, что его даже не жаль. Пусть доказывает, что должен играть, а так для ЛЕ сгодится, если выиграет конкуренцию у Полоза


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба: еду в Фенербахче за титулами smiley
Регистрация: 22.09.2007
№5 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:55) #
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Дзюба уже заявлен за Зенит в Лиге Европы. Как с этим быть?
Регистрация: 17.04.2017
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:36) #
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online

Ну если хочет играть,то надо уходить! Манчини сразу понял,кто разлогает коллектив!!!
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: Manchester United (Сегодня, 14:30) #
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online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: serega_user
а когда у турков ТО закрывается?

позже

Европейским клубам для проведения трансферов осталось несколько недель.

Из европейских топ-чемпионатов быстрее всех закроет свое трансферное окно Германия - 31 августа, 19:00 мск (18:00 по местному времени).

Итальянцы свое трансферное окно закроют чуть позже - 23:59 мск (23:00 по местному времени) 31 августа.

Трансферное окно в чемпионате России закрывается тоже в 23:59 мск 31 августа.

В чемпионатах Англии, Франции и Голландии трансферы нельзя будет проводить после 1:00 мск 1 сентября.

В Украине и Испании трансферное окно закроется с завершением дня 1 сентября.

При этом чешские и турецкие клубы смогут заявлять новичков дольше - до 8 сентября включительно.
Регистрация: 9.03.2017
№2 Написал: spiri ДИКОЕ ПОЛЕ (Сегодня, 14:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
да отдавайте уже!
на Тему больно смотреть!! sunglasses


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:29) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
а когда у турков ТО закрывается?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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