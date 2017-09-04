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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Венгрия проиграла Португалии и пропустит ЧМ-2018
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СМИ: "Фенербахче" может арендовать Артема Дзюбу
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может перейти в чемпионат Турции, информирует "Спорт день за днем".
Сообщается, что футболиста, который потерял место в составе сине-бело-голубых, может взять в аренду "Фенербахче".
Сообщается, что футболиста, который потерял место в составе сине-бело-голубых, может взять в аренду "Фенербахче".
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